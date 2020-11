La venta de combustibles cayó 25% en la pandemia

"Es decir, el 67,1% vende volúmenes tan bajos que sus ingresos no alcanzan para cubrir costos operativos, lo que implica alto riesgo de cierre, con las implicancias que esto tienen en pérdida de empleo, a razón de entre 7 y 13 empleados por estación", advirtió CECHA. "Es decir, el 67,1% vende volúmenes tan bajos que sus ingresos no alcanzan para cubrir costos operativos, lo que implica alto riesgo de cierre, con las implicancias que esto tienen en pérdida de empleo, a razón de entre 7 y 13 empleados por estación", advirtió CECHA.

Además, la entidad empresaria indicó que aún considerando la incidencia en el sector del programa ATP, el 51,7% de las estaciones de servicio continúa por debajo del punto crítico, es decir, sin poder cubrir la totalidad de sus costos operativos.

"Esto confirma la hipótesis que planteamos anteriormente, que refería a la posibilidad de una nueva normalidad en el mercado del expendio de combustibles, con un volumen sustancialmente más bajo que antes de la irrupción de lapandemia de Covid-19 en Argentina", alertó.

Según CECHA, la mayoría de las estaciones funcionan por debajo de sus puntos de equilibrio, "aguantando" la situación, incurriendo en distintos tipos de endeudamiento hasta tanto se recuperaran los volúmenes previos al impacto de la pandemia y las medidas de aislamiento social.

"Pero la perspectiva de continuar endeudándose, en una situación que ya no se perfila como transitoria, sino más bien como permanente, ya no resulta viable", aseguró la entidad.