La suba de combustibles impactó en algunos precios y llegaron listas con aumentos de hasta 10%

Los aumentos: en qué productos y cuánto

Lo ocurrido desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán fue una crisis energética global, a partir de un barril de petróleo que rápidamente acusó el impacto al trepar más del 50% en dos semanas.

Ese mayor costo terminó trasladándose a los precios de los combustibles en surtidor. Y, con 13 subas a lo largo de 20 días, obligó a los transportistas a negociar aumentos de tarifas para los fletes que ya se reflejan en los precios de los productos.

Al repasar las góndolas, queda en evidencia que los precios de los lácteos son los que más se incrementaron en marzo. Entre un 9 y 10%, en particular quesos y leche.

Otros productos, por ahora, oscilan entre un 4 y 6% de ajuste. Es el caso de aceite, productos en conserva o enlatados, donde pegó fuerte el encarecimiento de la hojalata, y también los panificados por el aumento de la harina.

"Antes vendíamos el triple para estas fechas, ahora sólo se vende un 15% más de lo normal. Si el problema de la guerra sigue, seguramente la semana que viene cambie el escenario y vamos a estar hablando de otra cosa", concluyó por su parte David.

Una Semana Santa con precios moderados

Para este miércoles, primer día de abril y víspera de la Semana Santa, ya se anticiparon aumentos en el precio de productos estacionales como el pescado. De todos modos, se trata de precios que suelen subir haya guerra o no.

Entre la demanda habitual y el encarecimiento de los fletes por el combustible, por ejemplo el kilo de merluza -que por estos días se vende en alrededor de $13 mil- subirá un 15% según anticiparon desde comercios consultados por este medio.

¿Y qué pasa con los tradicionales huevos de chocolate y roscas de Pascua? Del otro lado del mostrador aseguran que si bien hay incrementos de precios, son en cierta forma lógicos, o al menos atados al ritmo de la inflación del 30% interanual.

huevos de pascua (1).jpg Los comerciantes mendocinos, incluidos los chocolateros, buscan estrategias para no perder plata en un contexto internacional complejo.

Chocolate: cómo sostener ventas con combustible más caro

Marcos Juárez, de la chocolatería Chocolezza, admite que la suba de los combustibles se siente "sobre todo con clientes que están lejos, pero ya fijamos un precio. Seguramente la semana que viene habrá que hacer una reingeniería de costos".

Por eso, la tradicional fábrica mendocina de huevos de pascua decidió encarar la Semana Santa 2026 con los mismos precios que en 2025. Esto es, a partir de $100 mil el kilo de chocolate y la venta anticipada como estrategia.

"Vimos venir lo que pasa, por eso ni bien terminó Semana Santa empezamos a invertir en insumos. Las ventas ahora vienen bien, en parte porque empezamos a partir de Vendimia", detalló Juárez.

El objetivo parece ambicioso, pero para Chocolezza es el mismo: 2 toneladas de chocolate se transformaron en 40 mil huevos de distinto tamaño, ni más ni menos que la misma producción del año anterior.