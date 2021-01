La Sociedad Rural muestra sus diferencias en otras entidades ruralistas

Pelegrina defendió el cese de comercialización por 72 horas que había convocado la Mesa de Enlace: "Fue un éxito. Ha habido caída de ventas y de movimientos de camiones".

Asimismo, aseguró que la Mesa de Enlace seguirá "trabajando en todos los frentes que se pueda, sea con el diálogo, sea como ahora tomando medidas de protesta".

"Seguiremos adelante peleando por las ideas que tenemos, que son las que van a sacar a la Argentina adelante", remarcó.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina afirmó que el campo "es parte esencial de la solución" para los problemas del país.

El ruralista también remarcó las diferencias que tiene la Mesa de Enlace con el Consejo Agroindustrial y aclaró que las entidades no participan de ese bloque privado.

"Nosotros no participamos del CAA. Para nosotros, las propuestas surgen y son desde la Mesa de Enlace. Podemos coordinar y coincidir visiones con el CAA en cuanto a las exportaciones, pero lo que pasa es que hay muchos mecanismos que no compartimos porque tiene una filosofía distinta", dijo.

En ese sentido, ejemplificó que la Mesa de Enlace no comparte con el CAA que se pueda desacoplar los precios internacionales de los internos: "Nosotros creemos que eso ya se ha probado y es un error, entonces no podemos sentarnos a trabajar sobre eso cuando sabemos que no va a tener resultados".

También, afirmó, hay diferencias en torno a todo lo que tiene que ver con cupificaciones y administración del comercio, "porque eso genera cartelización y corrupción".