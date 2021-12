La incertidumbre es el principal obstáculo de los empresario para invertir, según un estudio

En cuanto a las condiciones económicas actuales y esperadas, el 54% de los empresarios cree que la economía se comportó peor que en comparación con un año atrás, el 24% cree que se mantuvo y 22% asegura que mejoró.

Mientras, el 47% de estos empresarios cree que en los próximos 12 meses la economía argentina va a empeorar, el 33% sostiene que seguirá igual y el 22% asegura que mejorará.

Sobre la estimación que realizan acerca de la cómo será la rentabilidad de sus empresas en los próximos 12 meses, el 38% de los empresarios cree que disminuirá, mientras el 35% supone que seguirá igual y el 27% restante estima que crecerá.

Sin embargo, consultados acerca del volumen de unidades vendidas, el 45% manifiesta que aumentará y el 40% cree que se mantendrá, mientras solo un 15% piensa que va a vender menos cantidad.

Un dato importante es lo que vaticinan los empresarios que pasará con las inversiones en activos fijos en su empresa durante el próximo año. el 50% de los empresarios consultados dice que disminuirá, mientras el 30% asegura que aumentará. Mientras, un 20% sostiene que seguirá igual.

Qué es y cómo se calcula el Índice de Confianza

El Índice de Confianza Vistage es un valor que comenzó a medirse en Estados Unidos, durante el primer trimestre del año 2003. Según el portal de Vistage Argentina, se posicionó como el mayor informe general de las proyecciones de CEOs y líderes de pequeñas y medianas empresas en ese país.

En Argentina, el Índice de Confianza Empresarial se comenzó a relevar en el 2006 y lo que se hace es una consulta, por trimestre, a los empresarios sobre condiciones económicas. Se realizan las mismas preguntas en cada consulta: seis preguntas sobre la economía general de la Argentina y 10 a 12 preguntas sobre condiciones económicas actuales. De los resultados de los tres informes, se calcula un índice anual.

Cómo funciona Vistage

Los líderes de organizaciones, CEOS y dueños de empresas, muchas veces tienen que tomar grandes decisiones en soledad. De sus aciertos y equivocaciones, no solo depende el éxito o el fracaso de sus propias inversiones, sino que suelen involucrar la vida y el futuro de muchas personas que dependen de ellos. Tal y como sucede en la política, o en los puestos de poder, es común que los asesores y colaboradores no sean del todo sincero con los jefes. Entonces, cuando el problema los alcanza, generalmente ya es enorme y difícil de resolver.

Por estas razones, las empresas de coaching y asesoramiento empresarial se han multiplicado y más en un contexto de pandemia, donde tomar decisiones para sacar adelante a las empresas quebradas o a punto de quebrar, se convirtió en una acción diaria.

A esto se dedica la organización internacional Vistage. Aunque no es plataforma de coaching empresarial más, sino que se distingue por su modalidad de trabajo grupal y por la capacidad que genera en los miembros no solo de compartir su problemática con las demás integrantes del grupo que lo van a ayudar y a asesorar, sino por la sinceridad de las sugerencias que se aportan unos a otros. Según cuentan sus propios miembros, las mejoras que suceden en las empresas que se forman parte de esta organización son más que notables.

Esta organización está activa en 55 países del mundo, y tiene más de 25.000 miembros. En Argentina, son 2000 los participantes, 100 de ellos pertenecen a Cuyo.

Diario UNO dialogó con el chairman (equivale a un asesor de grupos) de Cuyo, Daniel Carmona, que este año se llevó tres galardones por su trabajo como organizador y asesor de 4 de los 7 equipos Vistage que existen en la región.

La dinámica de resolver en equipo

Daniel Carmona contó cómo es la metodología de trabajo en equipo. Lo que se tiene en cuenta para formar a los grupos de entre 8 y 16 miembros, es que ninguno de los participantes tenga una relación previa entre sí, ni afectiva, ni laboral, ni de parentesco. Tampoco se incluye en el mismo grupo a personas que resulten ser competencia laboral. La idea es que no existan compromisos de ningún tipo para poder asesorarse libremente.

La gente que conforma el equipo de Vistage asesora en forma individual a los participantes, pero una vez por mes se reúnen en forma presencial todos los integrantes del grupo y uno de ellos oficia como anfitrión, y recibe a los demás en su empresa. En esta reunión mensual, el dueño de la empresa cuenta detalles de su trabajo, qué logros ha tenido, cuáles son los números que maneja en su empresa, y los demás integrantes del equipo aportan ideas de cómo mejorarían esa empresa si fuera de ellos.

Luego, en una segunda etapa llamada "sesión ejecutiva", cada persona plantea un problema, y el grupo hace preguntas, pero no puede recomendar. Las sugerencias se efectúan cuando termina la ronda de preguntas, y se le pide al destinatario que las escuche 24 horas después, a fin de que no "caiga en la tentación" de la autodefensa.

Además, una vez por año se realiza un retiro de dos días, cuyo objetivo es conocer en profundidad a los miembros del grupo, saber cómo piensan, cuáles son sus problemas, su situación personal, sus inconvenientes afectivos o de salud, puesto que todos esos aspectos influyen en la toma de decisiones.

También se exponen los logros y fracasos del año, y se "prepara la mochila" para el próximo periodo, con los desafíos y las metas que se quiere cumplir.

Qué hace un chairman

Los chairman son los coordinadores de los grupos, quienes organizan y se encargan de que se cumplan las reglas de juego.

Carmona obtuvo en el 2021, el premio al "Chairman" del año, y cuenta que el galardón es muy importante para Cuyo, porque siempre se había quedado en Buenos Aires.

Contó, además, cómo llegó a ejercer esta tarea. "Fui empresario durante 40 años, y cuando entré en esta organización, me di cuenta que solo había sido un comerciante, no un empresario, mi empresa creció muchísimo y yo pude mudarme de Buenos Aires a San Juan, mi tierra natal, como era mi deseo".

Su trabajo también es entrevistar a los nuevos aspirantes y muchas veces explica que tiene que rechazar gente que se postula, porque la actitud que tienen no le serviría a los demás miembros. "Aquellas personas que son soberbias y dicen que les va todo bien, pero que quieren participar igual, no son aceptadas, todos tenemos algo para mejorar, y algo que aportar a los demás. En eso se basa nuestra dinámica de trabajo".

Carmona fue distinguido con otros dos galardones: premio a la excelencia y haber sido nombrado como Masterchair por los logros obtenidos a través de su trabajo.