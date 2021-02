La desolación de las carnicerías

Dialogando con los puesteros, comentan que desde la administración del mercado se han flexibilizado los plazos de los alquileres y expensas, repartiendo un poco la carga de la recesión, y así están sobreviviendo. Pero las alzas de precios y algunas políticas han afectado a varios comercios, como por ejemplo, las carnicerías.

"Este tema de los cortes económicos nos han terminado de matar", se queja el empleado de una carnicería ubicada frente a la entrada de calle Patricias Mendocinas. "Son sólo algunos supermercados los que tienen esos cortes, y a pesar de que son de mala calidad, la gente compra porque no les alcanza para más", agregó el carnicero.

"Desde que comenzó el año, podemos calcular que las ventas de carne han bajado un 50% culpa de los permanentes aumentos. Enero arrancó más o menos bien, pero luego se dispararon los precios y acá estamos, mirándonos las caras, ya que no hay nada de movimiento", concluyó en carnicero del coqueto negocio.

También se quejan de la falta de ventas las pollerías y las dos grandes pescaderías, que con sus carteles de precios ven como los posibles compradores se van espantados sin comprar.

El patio de comidas, desierto

Los que no entraron en el etiquetado de esenciales fueron los comercios instalados en el patio de comidas, donde la mayoría debieron irse al no poder soportar tanto tiempo cerrados. Así dejaron de estar la parrillada, el restaurante de pastas, el de mariscos y el de comida mexicana. Sólo quedaron el café (y heladería) y un fast food, dejando a esta parte más nueva del Mercado con un aspecto desolado.

Mercado Central Cierre de Locales (2).jpg Algunos comercios del Mercado Central decidieron ocupar menos puestos y conformarse con uno solo, y la imagen de los locales cerrados son testimonio de la dura realidad económica que afecta, incluso a un rubro básico como el alimentario. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

"Otra cosa que mató al lugar es la falta de turistas, que son nuestros principales clientes. La parrillada, no dejaba de atender a turistas, especialmente a chilenos, que aman nuestras carnes, aunque no faltaban los brasileños o los curiosos europeos", detalló el encargado de uno de los negocios sobrevivientes, y que agregó: "Las ventas son mínimas y casi no alcanzan para cubrir los gastos. De no cambiar todo, nosotros también vamos a tener que irnos con todo el dolor del alma", finalizó el gastronómico.