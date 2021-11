La bodega de la familia Morcos será la primera del país en operar con criptomonedas

Morcos Wines, siempre en busca de la innovación, presenta esta vez un factor diferencial y novedoso que es la posibilidad de comprar con criptomonedas, y ya operan con bitcoins.

“Creemos ser la primera bodega de Argentina y quizás una de las pocas del mundo en recibir esta moneda como forma de pago. Entendemos que esto es el futuro en el uso del dinero. Así que apostamos a estas cosas, como bodega siempre buscamos la innovación en todo sentido y creemos que al unirnos a este mundo es entender la tendencia de nuestros consumidores que muchos ya están en ese mundo”, asegura el joven enólogo Matías Morcos.

Y la innovación no se queda ahí ya que están lanzando sus propios NFT que saldrán al mercado los primeros con su caja de vinos.

NFT: el certificado de autenticidad digital

Estas siglas significan Non Fungible Token (o Activo No Fungible) y corresponden a un mecanismo digital a través del cual alguien puede comprar algo virtual. De este modo el comprador puede asegurarse de que lo que adquirió es una pieza única y que no habrá otra igual.

Un bien no fungible es aquel que no se puede reemplazar por otro que sea igual o cuando no se desgasta.

A través de este sistema se pueden comercializar todo tipo de activos y la cadena de bloques con la que están creados hace que tanto comprador como el vendedor se aseguren de su autenticidad.

Este sistema funciona con blockchain, una cadena de bloques identificadores digitales únicos y se puede utilizar en cualquier activo digital, ya sea un video, un twit, canciones o un cuadro.

Para crear un NFT lo que se hace es elegir una cadena de blockchain, para ello es necesario tener una billetera virtual de ETH (que es una criptomoneda).

Descendientes de inmigrantes libaneses, Familia Morcos comenzó una tradición vitivinícola en la década del 60 desde la Zona Este de Mendoza. Actualmente liderada por Sharbel Morcos, director de la bodega, la empresa apuesta por la innovación y el lanzamiento de nuevos vinos a partir de distintos terruños que incluyen al Valle de Uco, como también la puesta en valor de viejos terroirs y variedades autóctonas, como la criolla.