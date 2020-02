El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ratificó que el Gobierno tiene un plan económico "por etapas", en la misma línea que lo expresado por el presidente Alberto Fernández, y contrapuso que "hay mucha gente que piensa" que concebir un modelo de gestión consiste en "presentar un PowerPoint con un montón de filminas con proyecciones y números".

Kulfas sostuvo que el planeamiento económico de la administración de Fernández es "por etapas" y reiteró que el país atraviesa una "situación de emergencia y muchas dificultades".

"Hay que salir de terapia intensiva, y esto implica hacer un ordenamiento fiscal y monetario, y esto se ha trabajado con la ley de Solidaridad Social", indicó en referencia a la iniciativa del Poder Ejecutivo sancionada por el Congreso a fines de 2019.

En declaraciones al canal TN, planteó que "hay mucha gente que piensa que un plan económico es presentar un PowerPoint con un montón de filminas con proyecciones y números, que después nadie sabe si son realistas o cómo se calcularon".

"Nosotros trabajamos con seriedad, pensamos que primero viene esta etapa de ordenar", dijo, y añadió: "Implementamos medidas que van a generar los incentivos para que la economía argentina empiece a recuperarse y baje la inflación".

Al respecto, Kulfas afirmó que "no hay país del mundo que pueda crecer con una inflación anual de 54%, como en 2019".

Desde Francia, el presidente Fernández afirmó este miércoles que "no es verdad" que su gobierno no tenga un "plan", sino que no lo hacía público porque está en "plena negociación" de la deuda con el FMI y, en ese sentido, "contarlo sería mostrar las cartas".