José Zuccardi reiteró la necesidad de contar con un dólar competitivo ante la creciente inflación

En tres semanas, se concretará un nuevo encuentro con las autoridades de la Nación. "El vino por el valor agregado que implica no debería pagar ningún derecho. Además necesitamos un tipo de cambio que acompañe el proceso inflacionario. No nos sirve un dólar soja porque nuestra actividad no se limita a la liquidación de la producción en un mes", remarcó Zuccardi en una entrevista con Radio Nihuil.