Información privilegiada: confirmado el precio del dólar este martes 2 de diciembre en cada banco

Tras un comienzo de semana sin demasiado movimiento, los bancos más importantes confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 2 de diciembre, cuando abran los bancos y se habiliten las operaciones cambiarias para el público en general.
El precio del dólar para este martes 2 de diciembre, en cada banco, fue dado a conocer por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) luego de que todas las entidades comunicaran el valor al que venderán la moneda norteamericana a partir de las 10.
El precio del dólar en cada banco este martes 2 de diciembre
Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este martes 2 de diciembre, será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.475
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.480
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
No obstante, al ser diciembre un mes en el que se pagan aguinaldos, hay expectativas sobre si las empresas venderán dólares y de esa manera bajará el precio de la moneda norteamericana o, por el contrario, si al haber más pesos en la calle, el dólar aumenta su precio.
El precio del dólar blue el martes 2 de diciembre
Las cuevas, por su parte, también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue durante el lunes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.
En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial, por tercera semana consecutiva, y que, por lo tanto, se venderá a $1.445, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este lunes.