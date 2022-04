Inflación récord: reconocido economista advirtió que "el ajuste es inevitable" y reclamó un plan a la Nación

Marengo explicó que la alta inflación no es adjudicable sólo a la actual administración de Alberto Fernández -sí la solución- sino que es un problema que el país arrastra desde hace 70 años por compulsión de los distintos gobiernos a emitir más pesos que lo que recauda.

A continuación, los conceptos más importantes aportados por el economista en la nota con Nihuil

Setenta años de inflación

"Subió fuerte la inflación aunque se esperaba un número elevado. Podemos buscar explicaciones puntuales para lo que fue marzo, pero la realidad es que es un contexto inflacionario el de Argentina que lleva ya 70 años con épocas de mayor desaceleración y períodos de menor desaceleración.

En lo que respecta específicamente a marzo podríamos decir que es consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania, más los temas estacionales como educación e indumentaria que siempre en el tercer mes del año tienen una tasa mayor de crecimiento, más que se ajustó el precio de los combustibles, la electricidad y el gas, más que estamos en Argentina emitiendo mucho más de lo que se debe".

La inflación bajará en abril pero seguirá siendo una locura

Fernando Marengo.jpg Fernando Marengo, experto en Economía.

"Es esperable que en abril se desacelere la escalada de precios. Podría ser el 4,5% o 5% y seguramente nos van a decir que se desaceleró respecto del 6,7% y que vamos ganando la guerra contra la inflación. Pero tener 4 y medio por ciento de inflación en un mes sigue siendo una locura".

El fenómeno de la inflación

"¿Cómo explicar el fenómeno de la inflación?. Por ejemplo, si Mendoza produce mucho más vino de que se consume, el precio debería bajar. Bueno: cuando yo produzco más pesos de lo que se demanda el precio del peso baja. ¿Cómo se vuelve más barato un peso?. Cuando hay inflación y suben todos los precios de la economía, se produce el proceso inflacionario. Entonces, controlar los precios del pan, la polenta, los fideos o el arroz, no soluciona el problema. El inconveniente es que se emiten más pesos de lo que la economía demanda".

Si querés ganar la guerra contra la inflación lo que tenés que hacer es parar la emisión de pesos. Eso es todo el secreto Si querés ganar la guerra contra la inflación lo que tenés que hacer es parar la emisión de pesos. Eso es todo el secreto

Promedio de inflación del 65%

"Argentina lleva 70 años con un promedio anual de inflación del 65%. ¿Por qué tenemos este triste récord? Porque se emite de más. Tenemos una compulsión al déficit fiscal. Hay que emitir menos pesos y bajar el déficit fiscal. ¿Cómo lo bajamos? Bajando el gasto. Claro, ahí empieza el problema, porque quién le pone el cascabel al gato?".

"En 2021 en el primer semestre hubo prudencia en términos fiscales, pero en el segundo semestre con las elecciones, el déficit se expandió. Entonces, cuando nadie cree en el país y nadie está dispuesto a prestarle dinero mediante la colocación de deuda, lo primero que le ocurre al Gobierno como forma de financiamiento es la emisión de pesos".

A mí me dan un billete de mil pesos a la noche y sé que cuando me levante al otro día, va a valer menos. Así, no me quier ir a dormir con mil pesos en el bolsillo y trato de ir antes al súper para comprar algo antes de que el billete se desvalorice A mí me dan un billete de mil pesos a la noche y sé que cuando me levante al otro día, va a valer menos. Así, no me quier ir a dormir con mil pesos en el bolsillo y trato de ir antes al súper para comprar algo antes de que el billete se desvalorice

El desaprovechamiento de Vaca Muerta

ypf petroleo vaca muerta.jpg Fernando Marengo aseveró que Argentina no aprovecha Vaca Muerta para bajar costos energéticos.

"Es cierto que la situación fiscal se agravó por la suba de los precios energéticos como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania, que es un tema exógeno por el que no podemos hacer nada. Pero mientras tanto estamos sentados sobre una mima de petróleo y gas que es Vaca Muerta. Deberíamos estar beneficiándonos con la suba del gas y nos estamos perjudicando. La suba del precio del gas nos genera más costos porque la importación es más cara a lo que se suma que se subsidia la energía. De este modo lo que debería ser una bendición termina siendo una maldición".

El descontento social y el ajuste

"El mal humor de la gente es una variable clave. En Argentina muchos dicen que no hay más lugar para un ajuste, pero el ajuste hay que hacerlo porque se gasta más de lo que se recauda. Debemos reducir los gastos. Como nadie quiere bajarle el poder de compra a los jubilados o los planes sociales, la forma de ajustar es subiendo las tarifas para que bajen los subsidios. Y ojo: la suba de tarifas debería ser del 100% o más.

A diferencia de otros años Argentina tiene que arrancar ahora un proceso de ajuste partiendo de un nivel de pobreza del 50%. Ya tuvo otros momentos con ese mismo índice de pobreza pero por consecuencia de los ajustes. Ahora se trata del inicio del ajuste. El principal desafío va a ser social y político. La pelea dentro de la coalición gobernante es consecuencia de esto. Hay una parte del Frente de Todos que no se quiere hacer cargo del inevitable ajuste. Porque cuando no hay financiamiento ajustar es indefectible.

"No se trata de ajusto sí, o ajusto o. Hay que ajustar pero el Gobierno debe decidir quién paga el ajuste: el que consume electricidad, el que consume gas, el que usa un medio de transporte en el conurbano bonaerense...o el asalariado, el jubilado y los planes sociales. Lo que se debe decidir en programa ordenado para el ajuste o hacerlo inflacionariamente y que lo pague el que tiene menor poder de negociación".