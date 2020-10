IFE 4: Alberto Fernández y un anuncio esperanzador

Como ya venían anunciando el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y María Fernanda Raverta, titular de la ANSES, en el Gobierno circula la idea de un IFE más focalizado, para jóvenes de entre 18 y 28 años y mujeres adultas, jefas de hogar, que hayan perdido su empleo. Esa opción es la que más asidero tiene para reemplazar el Ingreso Familiar de Emergencia por otro tipo de programas aunque, como dijo el propio Cafiero, "están los tiempos de por medio".

Así, esa idea de tener un padrón más focalizado para que la asistencia vaya realmente a los que hoy están sin ingreso, más allá de que la crisis económica abarca a todos, no sería aplicable al corto plazo por lo que toma fuerza la posibilidad de que el IFE 4 sea para todos.

El IFE se termina y será reemplazado

Lo que es seguro es que no habrá más IFE. El programa de emergencia no está en el Presupuesto 2021 y los funcionarios se encargaron de informar en on y en off que no habrá una nueva tanda del bono de $10.000 el año que viene. Así, si no se llega con los tiempos para el empalme con los nuevos programas, el IFE que se pague a fin de año será el último.

"O hacemos un nuevo IFE o una batería de programas que sean más focalizados y eficientes", aseguró Cafiero en relación al reemplazo del bono de $10.000 que la ANSES pretende implementar desde ahora pero que será difícil de implementar.

ANSES IFE 4: el presidente Alberto Fernández y un anuncio esperanzador, como el de Cafiero.

Esta semana se realizará una nueva reunión del Gabinete económico en la que se puede definir cuándo, cómo y a quiénes se les pagará el IFE 4.

Los calendarios de pago de la ANSES comienzan la primera semana de noviembre, con el pago de las PNC, mientras que continúan la segunda semana con el pago a jubilados, SUAF y AUH. Estos últimos podrían cobrar con el último bono, si es que se confirma antes su pago.