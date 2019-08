El "fantasma de los Mercados" ha vuelto

Adrián Sgroi

El "fantasma de los Mercados" volvió con todo esta semana. Sí, ese que no se ve, al que no le podés poner un rostro, una cara, volvió a hacernos un poquito más pobres, si no manejás tu cuenta en dólares o euros, claro. Y volvió a mantenernos atentos a la cotización del dólar, por más que no tengas ni uno en tu poder.

No nos dejó respirar. Después de las PASO y esa depreciación que sufrió el peso frente al dólar (pasó -vaya paradoja- de 43 a 60 y pico en dos días y se estabilizó en 60) pensábamos que entrábamos en una calma, al menos hasta octubre.

Pero no fue calma. Fue tensa calma que precede al huracán. Y siempre vas a escuchar que la culpa es de "los mercados" pero es difícil ponerle una cara para hallar a un culpable real, tangible.

Justamente tras esa semana en un programa de TV se intentó ponerle cara a los mercados pero sólo salieron unos pocos que manejan unos cuantos dólares allá en Nueva York.

La realidad es que cada vez más la soga aprieta y nos está matando económicamente cada vez más rápido. Ya ni siquiera "lentamente". El bolsillo está cada vez más flaco y esto también lo sufren los comercios. En los últimos dos años el dólar saltó de 20 a 60 y eso se nota en cualquier cosa que compres, no necesariamente importada.

Pueden venir 10 mil economistas y explicarnos 10 mil teorías diferentes, y que todas coincidan en el "dólar competitivo" y la mar en coche. Y salir un sinfín de políticos a decir que "está bien el dólar a 60".

Pero viejo, el que sufre con el dólar competitivo a 60 (algo que dista bastante de los 23 que prometió una política hace unos años) es el ciudadano de a pie, la PYME que pone el pecho, el laburante común, los jubilados, los que no piensan en "verde" su día.

Es el que va a comprar todos los días el pan y literalmente le aumentan porque aumentó la harina, porque todo sube con la suba del dólar. Y si no sube todo por la suba del dólar, sube por aumento de naftas. Y si no, "sube por las dudas" pero jamás baja, más allá de cómo termine el dólar esta semana, que parece estabilizado en 60.

Y así, en dos años, pasamos a estar 40 pesos más pobres. Y te van a echar la culpa de que votaste mal, de uno y otro bando. O te vas a sentir culpable si tuviste suerte y compraste unos dólares a 43 pesos. O te van a decir que de esto se sale "LA BU RAN DO" aunque hay políticos que no laburan hace 2 meses.

Necesitamos un freno a esta escalada del dólar y algo de estabilidad en los precios, menos "llevar calma" que al final no es tal y más freno a la escalada de precios, y menos políticos hablando "biri biri" porque cada vez que abren la boca algunos, le echan nafta al incendio.