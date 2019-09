Las exportaciones de bienes tuvieron un significativo repunte porque crecieron los envíos a Vietman, India y Chile, durante julio último, de acuerdo al último informe del Monitor de Exportaciones, herramienta que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Durante julio , las exportaciones de bienes alcanzaron los U$S 5.800 millones y en el acumulado a siete meses del año sumaron U$S 36.600 millones, con un crecimiento del 8% y 3%, respectivamente.

Se destaca además, que la suba del 20% en las cantidades, que fue la décima consecutiva, compensó la caída de 10% en los precios. Este crecimiento estuvo impulsado por mayores ventas de porotos de soja, maíz en grano, harina y pallets de la extracción del aceite de soja, además de carne bovina deshuesada congelada.

En el informe correspondiente a septiembre, se indica además que el aumento interanual fue de 8% en julio y en el acumulado del año la suba llegó a 3%. Resaltan la expansión de envíos q a Vietnam (+130%), India (+70%) y Chile (+5%).

Entre los productos primarios, en julio se destacó la suba del 80% en las cantidades exportadas, principalmente por el incremento en las ventas de porotos de soja, maíz en grano y cebada. Las manufacturas industriales continuaron en tendencia a la baja, pero aun así las exportaciones de tubos sin costura crecieron U$S 22 millones, beneficiadas por las compras de Estados Unidos y Arabia Saudita.

En el acumulado a 7 meses del año las exportaciones de fueloil crecieron 115% y las de gas de petróleo lo hicieron al 37%. Además, las ventas de cereales fueron las más dinámicas entre los productos primarios, con subas en las de maíz en grano (+36%), cebada (+30%), trigo (+11%) y arroz (+2%).

Datos destacados de julio

Las ventas de maíz en grano aumentaron un 54% (U$S 250 millones) debido a mayores envíos destinados a Vietnam y Perú. A su vez, las exportaciones de harina y pallets de soja crecieron 12% (U$S 92 millones) y las de aceite de soja lo hicieron al 33% (U$S 83 millones), principalmente por la suba en las compras de India.



La comercialización de biodiesel cayó un 64% (U$S 104 millones) por menores compras de Países Bajos y Malta, mientras que las exportaciones de automóviles disminuyeron un 35% (U$S 88 millones) debido a la caída en las ventas a Brasil.

Por el contrario, hubo un creciente nivel de las exportaciones de fueloil (U$S 20 millones) por mayores envíos de este recurso a Emiratos Árabes.

Datos destacados de enero-julio

Los resultados que arrojaron la comercialización de distintos productos fueron relevantes, ya que las exportaciones de fibras de algodón aumentaron el 60% (U$S 24 millones) por la suba en exportaciones de algodón sin cardar hacia Pakistán y Vietnam.

En lo que respecta a las ventas de carne bovina congelada, se incrementaron un 63,5% (U$S 389 millones). Mientras que las manufacturas de piedra y yeso crecieron un 47,5% (U$S 28 millones), principalmente por la suba de las exportaciones de vidrio.

En lo relacionado a las ventas de material de transporte terrestre, cayeron un 9% (U$S 356 millones), a pesar del aumento del 7% (U$S 149 millones) en la exportación de utilitarios.

Julio

Productos primarios U$S 1.700 millones +56%

En alta

US$ 619 millones más que en 2018 gracias a un aumento en las cantidades (+81%) que compensó la caída en los precios (-14%).

Las exportaciones más dinámicas fueron las de porotos de soja, que aumentaron US$ 428 millones y se dirigieron principalmente hacia China, Egipto y Arabia Saudita.

Las ventas de maíz en grano aumentaron 54% (US$ 250 millones) dados los mayores envíos a Vietnam y Perú, mientras que las exportaciones de cebada se triplicaron (US$ 22 millones), principalmente por mayores compras de Brasil, Colombia y Ecuador.

En baja

Las ventas de camarones y langostinos disminuyeron 22% (US$ 25 millones), fundamentalmente por la caída en las ventas a China e Italia.

Las exportaciones de trigo cayeron 19% (US$ 24 millones) debido a la baja en las ventas a Brasil. A su vez, los envíos de limones bajaron 24% (US$ 20 millones) por menores compras de Países Bajos.

Manufacturas agropecuarias U$S 2.200 millones +9,5%

En alta

U$S 192 millones más que en 2018 debido al aumento de 22% en las cantidades 22% que superó la caída de 10% en los precios.

Las ventas de harina y pellets de soja aumentaron 12% (U$S 92 millones) y las de aceite de soja lo hicieron al 33% (U$S 83 millones), principalmente por mayores envíos a India.

Las exportaciones de carne bovina deshuesada congelada subieron 62% (U$S 66 millones) por el aumento de las ventas a China y se triplicaron los envíos de maní (U$S 16 millones) por mayores compras de Países Bajos.

En baja

Los envíos de jugos agrios cayeron 29% (U$S 18 millones), mientras que las de pieles y cueros de bovino lo hicieron al 28% (U$S 15 millones).

La comercialización de leche en polvo cayó un 33% (U$S 10 millones), principalmente por menores envíos a Argelia.

Manufacturas industriales US$ 1.600 millones -18%

En alta

U$S 341 millones menos que en 2018 debido a una caída conjunta de precios (-6%) y de cantidades (-12,5%).

Las exportaciones de tubos sin costura aumentaron U$S 22 millones gracias a mayores envíos a Estados Unidos y Arabia Saudita.

En baja

Las ventas de biodiesel cayeron 64% (U$S 104 millones) por menores compras de Países Bajos y Malta, mientras que las exportaciones de automóviles disminuyeron 35% (U$S 88 millones) por menores envíos a Brasil y las de utilitarios lo hicieron al 6,5% (U$S 22 millones).

Combustibles y energía US$ 350 millones -6%

En alta

U$S 23 millones menos que en 2018 debido a que el alza en las cantidades (+5%) no pudo superar la caída en los precios (-10%).

Crecieron las ventas de fueloil (US$ 20 millones) gracias a mayores envíos a Emiratos Árabes.

En baja

Las ventas de aceites crudos de petróleo bajaron de 23% (U$S 46 millones) por menores envíos a China, mientras que las exportaciones de coque de petróleo calcinado cayeron U$S 8 millones.

ENERO-JULIO DE 2019

Productos primarios U$S 10.000 millones +20%

En alta

U$S 1.644 millones más que en igual período de 2018 ya que el aumento en las cantidades (+27,5%) superó la caída en los precios (-6%).

Las exportaciones más dinámicas fueron las de cereales: las ventas de maíz en grano subieron 36% (U$S 952 millones), de trigo 11% (U$S 167 millones), de cebada 30% (U$S 123 millones) y de arroz 2% (U$S 2 millones).

La comercialización de porotos de soja crecieron 164% (U$S 863 millones) gracias a mayores compras de China y Egipto.

Las ventas de minerales de plata y sus concentrados aumentaron 85% (U$S 76 millones) debido a los mayores envíos a Bélgica y Alemania, en tanto que las exportaciones de fibras de algodón aumentaron 60% (U$S 24 millones) por la suba en ventas de algodón sin cardar a Pakistán y Vietnam.

En baja

Las exportaciones de camarones y langostinos cayeron 18% (US$ 98 millones), los envíos de peras se redujeron el 22% (U$S 55 millones) y los de limones lo hicieron al 21% (U$S 46 millones).

Las ventas de tabaco cayeron un 23,5% (U$S 39 millones).

Manufacturas agropecuarias U$S 13.600 millones +3%

En alta

U$S 344 millones más que en igual período de 2018 dado que la suba en cantidades (+18%) compensó la caída en los precios (-13%).

Las ventas de carne bovina congelada aumentaron 63,5% (U$S 389 millones).

Las exportaciones de grasas y aceites crecieron 23% (U$S 521 millones) debido al aumento de 25% en las ventas de aceite de soja (U$S 414 millones), de 49% en las de aceite de girasol (U$S 133 millones) y de 52% en las de aceite de maní (U$S 25 millones).

En baja

Los envíos de carne aviar subieron 40% (U$S 61 millones) y las de malta sin tostar lo hicieron al 38% (U$S 43 millones).

Las ventas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja cayeron 7% (U$S 372 millones) y las de pieles y cueros bajaron 23,5% (U$S 107 millones), mientras que las exportaciones de leche en polvo disminuyeron 45% (U$S 84 millones) por menores compras de Argelia.

Manufacturas industriales U$S 10.500 millones -9%

En alta

U$S 1.078 millones menos que en igual período de 2018 debido a una baja conjunta de volumen exportado (-5%) y menores precios (-4,5%).

Las ventas de manufacturas de piedra y yeso aumentaron 47,5% (US$ 28 millones), principalmente por la suba de las exportaciones de vidrio y sus manufacturas, mientras que las de caucho aumentaron 10% (US$ 15 millones).

En baja

Las ventas de materiales de transporte terrestre cayeron 9% (U$S 356 millones), a pesar del aumento de 7% (U$S 149 millones) en la comercialización de utilitarios que no logró compensar la caída de 38% (U$S 518 millones) en las de automóviles.

Las exportaciones de productos químicos y conexos disminuyeron 18% (U$S 461 millones) debido a la caída de 40% (U$S 288 millones) en la exportación de biodiesel, explicada por menores ventas hacia Canadá, Bélgica y Malta, y la merma de 37% (U$S 62 millones) en las ventas de carbonato de litio.

Combustible y energía U$S 2.600 millones +11%

En alta