"Poder ingresar al comercio exterior les da a las empresas locales una estabilidad de ingresos que no se consigue por las fluctuaciones del mercado interno. La economía mundial es mucho más estable, no cae un año un 10% y al siguiente crece el 3%. Entonces cuando se tiene clientes en el mercado mundial y se puede vender parte de la producción local en el exterior, el negocio es más previsible", señaló el ministro de Economía, Enrique Vaquié a la hora de argumentar lo positivo de este crecimiento de firmas locales en el mercado externo.

Sin embargo, aquel aumento de volúmenes de exportación no se traslada a los valores facturados: estos números registran una caída de 4,27%, ya que se exportó por US$ 1.024,5 millones hasta setiembre de este año, contra US$ 1.059,7 millones en igual periodo de 2019.

"Esta baja en los montos facturados teniendo como contrapartida un incremento en el volumen exportado, está indicando una caída en el precio promedio unitario que se explica en gran parte porque el tipo de cambio, luego de la actualización de comienzos de mayo de 2018, se ha sostenido y se mantiene sin retrasarse por efecto de la inflación (hasta el momento del corte del análisis que fue en septiembre), lo que permite a muchos productos competir en el exterior con precios más bajos, ya sea ganando cuota de mercado a otros países competidores o bien sosteniendo el porcentaje de participación alcanzado en los momentos en que el tipo de cambio no ayudaba en términos de competitividad por precio", argumentan desde el Ministerio de Economía.

Qué rubro es el que más exportó

El mayor protagonista en este incremento, tanto del número de empresas locales que comenzaron a exportar, como de las exportaciones en sí mismas, son las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), rubro en el que se registró un alza en promedio de 29,74% en la cantidad de producto enviados al exterior, que en lo que respecta a dólares facturados llegó a US$ 435,5 millones.

En la comparativa de los volúmenes de exportación, surge que en este 2020, se exportó poco más de U$S99 millones más que en el 2019.

De las exportaciones que más crecieron hasta septiembre resaltan que lo que se denomina "preparados con legumbres, hortalizas y frutas", rubro en el que figuran las Papas Simplot, que tuvieron un incremento del 52,04% en este año. Algo similar ocurrió con el vino, cuyo aumento fue del 45,57%.