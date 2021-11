En comercios de Mendoza ya se permiten las compras en cuotas pero con tarjeta de débito

El sistema se puede usar en tres modalidades de compra:

El comercio online: cuando la persona ingresa a la página de compra, y al hacer el check out puede elegir transferencia, tarjeta de crédito, Mercado Pago o Go Cuotas.

Venta por redes sociales o televenta: cuando se envía un enlace de pago.

Comercios (la más usada): el vendedor lo ofrece y hace toda la operación desde su propio panel.

En Mendoza ya trabajan con Go Cuotas:

Nico Calzados

La Piramide

Centro celular

Tienda El Faro

Feria del Hogar

Calzados Alberto

Azabache

Linea Franca

La experiencia para el cliente

DNI, número de celular (que se verifica vía mensaje de texto) y una dirección de mail son los tres datos que solicitan al momento de la compra. Instantáneamente el sistema se conecta con una base de datos enorme (en esto trabaja con una empresa de Buenos Aires) que brinda datos de la persona y los combina con otros datos propios de Go Cuotas.

Se puede utilizar con cualquier tarjeta de débito: las tradicionales como Visa, MasterCard o Cabal, y las no tradicionales como Ualá, Brubank, Mercado Pago o Naranja X.

Para el usuario final no tiene ningún costo (son cuotas sin interés). La empresa monetiza su servicio mediante una comisión del 7,5% que le cobra a los comercios por transacción (no tiene costos fijos). La plataforma funciona desde cualquier dispositivo con bluetooth.

El sistema no cobra intereses, sino un costo de mantenimiento que está bonificado mientras el usuario no se atrase en tus cuotas. Go Cuotas ya está presente en casi todo el país, con mayor fuerza en Córdoba y San Juan.

Go Cuotas en números: