Pasas Uvas Aduana 2.jpg

La firma aseguraba que la venta de las 24 toneladas había sido a U$S 28.800 cuando el valor real del total de la carga era de U$S 50.400. Vale destacar que la mercadería viajaba directamente a Canadá y no presentaba ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación, detalló el informe de Aduana.

La Dirección General de Aduanas presentó la denuncia en la justicia por tratarse de una infracción al artículo 954 del Código Aduanero. No obstante se procedió a la liberación de la carga bajo el régimen de garantía previsto en el artículo 453 del Código Aduanero, luego de exigir el pago de un seguro de caución. La multa que le corresponde por la transgresión a la norma aduanera es de $4.344.516.

En síntesis sobre la denuncia de la Aduana

