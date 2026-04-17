El vino que más se produce y se vende: los números del Malbec, emblema argentino, en su día

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Con datos de la campaña 2025, el estudio del Observatorio aporta más datos relacionados a la producción. De los más de 19,1 millones de quintales de uva cosechada, un 23,3% (4,4 millones) provinieron de cepas Malbec, hasta ahora la mayor proporción de la última década.

Malbec en tiempos de crisis: la relación precio-calidad

Algunos son más frutados y frescos, otros más redondos y con cuerpo, ideal para la guarda. Cualquier indicador, más allá de la crisis de consumo de vino, le da positivo. Aunque los argentinos no superen los 16 litros per cápita anuales.

Basta tomar los despachos al mercado interno. De los más de 234 millones de litros que salieron de las bodegas a puntos de venta el año pasado, más de la mitad fue de Malbec. Y a la hora de elegir, hay para todos los gustos y todos los bolsillos.

Así lo demuestra "Celebrando el Malbec", el primer evento que reúne una degustación y feria de una selección de ejemplares de la región Cuyo. En su edición 2026, la número 14, participaron 27 bodegas, mayormente de Mendoza (zona Este, Valle de Uco, Luján-Maipú) y también de San Juan, lo que confirma la diversidad de orígenes y características.

"Desde 2012 el Malbec viene creciendo sobre todo de la mano de proyectos chicos, algo lógico si vemos que la crisis complica al resto de la industria. En evolución de estilos, creo que se ha ido dejando atrás el vino concentrado, de la madera: hoy tenemos Malbecs más frescos, para consumo diario, sin abandonar la buena calidad de los reserva".

El análisis del organizador del evento, el somellier Mario Azaguate, no excluye la relación precio-calidad.

Para Azaguate "el precio ha marcado el rumbo. Se pueden encontrar Malbec muy buenos a valores razonables: desde lo que vale una gaseosa de primera marca, que se explica por el difícil momento que vive la industria, hasta reservas o gran reserva de La Consulta a no más de 25 mil pesos. Cada uno tiene el bolsillo para su vino, así nos movemos".

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El vino más vendido por Internet y en exportaciones

Aún con todos esos matices, el Malbec demuestra ser a prueba de todo. Y tiene un público fiel, que se ha extendido al consumidor habitué del e-commerce: el último análisis del OVA junto a CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), en base a la performance comercial de las bodegas con tiendas online, lo demuestra.

Lo más relevante es que, de todo el vino que venden gracias a un doble clik, 4 de cada 10 litros es de Malbec. Un indicador más de la predilección que tienen argentinos y también los consumidores del resto del planeta por la nave insignia de la industria nacional.

Y a propósito del mundo, sobre todo en exportaciones saca lustre.

Actualmente, Argentina dice presente con sus mejores Malbec 100% varietal en 119 países de todo el globo. Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Canadá y México están en el Top 5, tanto en volúmen como en facturación. ¿A cuánto equivale el 33% de participación? A más de 37 millones de litros, y a ventas por U$S163,3 millones.

Por eso, este 17 de abril que no falten motivos para descorchar y brindar con un buen Malbec. ¡Salud!