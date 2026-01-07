El riesgo país de Argentina cayó a 554 puntos básicos, mínimos desde 2018, poco después de que el Banco Central (BCRA) anunciara un crédito REPO con seis bancos internacionales por U$S 3.000 millones. Eso implica que el gobierno nacional tiene los dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda 9 de enero y la reacción del mercado no se hizo esperar.
El riesgo país cayó a niveles de 2018 tras confirmarse que Argentina consiguió plata para pagar deuda
Las autoridades acordaron un préstamo de bancos privados para pagar deuda el viernes y las calificadoras reaccionaron de modo positivo
“El mercado claramente interpreta la noticia como mejora en capacidad de fondeo y cobertura de pagos, reduciendo la percepción de riesgo ARGY e impulsando a los activos argentinos en dólares”, indicó un informe de Guardian Capital.
“El anuncio del REPO con bancos internacionales es una buena noticia, ya que limita la caída de liquidez en dólares con el pago del viernes”, destacaron desde el equipo de Research de PUENTE.
Sin embargo, dado que el gobierno ya contaba con los fondos para realizar el pago de globales y bonares, no esperan que la noticia tenga un impacto importante en precios, el riesgo país, ni en el mercado.
“Sí quedamos muy atentos a lo que puede suceder del lado de los que cobren el pago, ya que en los últimos dos cupones la reinversión de los fondos en Argentina fue muy limitada”, dijo PUENTE.
Noticia en desarrollo.