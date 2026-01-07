El riesgo país cayó a niveles de 2018 tras confirmarse que Argentina consiguió plata para pagar deuda

“El mercado claramente interpreta la noticia como mejora en capacidad de fondeo y cobertura de pagos, reduciendo la percepción de riesgo ARGY e impulsando a los activos argentinos en dólares”, indicó un informe de Guardian Capital.

Luis Caputo - Blanqueo de capitales.jpg Caputo tomó deuda para pagar los vencimientos del viernes y los mercados lo vieron como un signo auspicioso. Imagen ilustrativa.

“El anuncio del REPO con bancos internacionales es una buena noticia, ya que limita la caída de liquidez en dólares con el pago del viernes”, destacaron desde el equipo de Research de PUENTE.