El presidente del CEM cuestionó un informe sobre recuperación del empleo en Mendoza

En una entrevista en el programa Medio Día de Radio Nihuil, Pagano relativizó la información: "Como todos los datos hay que analizarlos porque no siempre lo que parece que indican es lo que terminan indicando".

El empresario explicó: "Se debe tener en cuenta que venimos de un 2020 con una caída tremenda en el empleo formal y privado. Entonces lo que se está viendo es una recomposición de esa fuerte caída. Esa cifra, del 9,1% es eso: una recomposición. Pero no podemos decir que Mendoza está creciendo en términos genuinos".

Quiénes contratarán personal

Pagano fue consultado sobre cuáles serían las empresas que planean incorporar personal y respondió: "Serán aquellas que destruyeron muchísimo empleo el año pasado. Mendoza es una provincia en la que el turismo es muy importante y hemos tenido un año con hoteles cerrados. Y ahora los grandes y los medianos hoteles están recomponiendo sus estructuras de personal de la mano de las aperturas que hubo y que ahora incluirán al turismo internacional. Son buenas perspectivas para el sector del turismo".

Lo que vemos es que aquellas empresas que tuvieron una descomposición importante, disminuyeron su personal producto de la cuarentena. Ahora, de estar cerradas comenzaron a recomponerse, lo cual es muy bueno porque, por lo menos, están volviendo a lo que tenían antes. Lo que no vemos es que vaya más allá de esto, porque para que eso ocurra, la economía argentina, y la de Mendoza, deberían tener mejores pronósticos que los de 2019. No comparemos con 2020 porque hubo un proceso de destrucción por la pandemia. Pero respecto de 2019 no vemos un crecimiento

"Es más -sumó el directivo-. Indicadores que se conocieron la semana pasada, dicen que en Mendoza no se generó un crecimiento del empleo formal y registrado. Lo que está sucediendo ahora, reitero, es una recomposición de ese empleo formal y registrado para tratar de volver a los niveles previos a la cuarentena, pero en una década en Mendoza no hubo crecimiento".

Pagano explicó también que "más que opinar hay que dar datos, términos objetivos. Mendoza tiene una peor performance que la Nación desde hace 11 años. Incluso comparada con las provincias que competimos, que son las más productivas, tenemos una peor performance".

Las razones del estancamiento

"Los 10 u 11 años en que Mendoza no ha crecido se deben a las condiciones macroeconómicas que definimos los propios mendocinos, que no están funcionando, independientemente del color político. Hace 11 años en Mendoza no se crean condiciones para generar un crecimiento de la actividad privada", indicó el titular del CEM.

Federico Pagano.jpg Federico Pagano, titular del Consejo Empresario Mendocino.

Hay que entender que la base del crecimiento de una provincia es que crezca el sector privado, que haya más empresarios y más empresas que demanden más trabajo. Eso en Mendoza no ocurre hace 11 años

Federico Pagano continuó su análisis: "Venimos de una turbulencia muy grande. Sí hay que reconocerle y valorarle al Gobierno provincial que hizo lo que pudo para mantener la mayor cantidad de actividades abiertas. Por ese efecto Mendoza está mejor que otras provincias en lo que es recuperación de empleo y también porque la nuestra es una provincia en la que el resurgimiento del turismo influye".

Respecto del informe surgido de la encuesta, opinó que "en general repuntó mucho el empleo informal. Es que cuando se hace la encuesta se le pregunta a la persona si tuvo una changa y eso también lo cuentan. Puede ser un trabajo de un día a la semana y lo suman".

"Por eso -añadió- hay que tomar con pinzas el informe. Porque lo que hay que ver en realidad es la cantidad de empleo formal y registrado. Una economía sana se mide por la cantidad de empleo registrado. La población argentina crece entre el 1% y el 1,5% anualmente. Y en Mendoza llevamos 11 años con los mismos números de empleo registrado, sin crecimiento".

Cuál es la solución

Pagano se lamentó que "con las mismas condiciones de los últimos 11 años, independientemente de la cuarentena, las cosas no van a cambiar. Con la actual legislación laboral, con la actual carga tributaria, nada va cambiar".

Sobre el funcionamiento del programa Mendoza Activa, el referente de los empresarios dijo que "es un buen plan pero funciona como un empujoncito. Supongamos que Mendoza es un auto que se quedó si batería, se apagó. Si el auto venía funcionando bien, le hago un puente con cables, le doy un empujón -Mendoza Activa- y vuelve a andar. El problema es que Mendoza no era un auto que venía funcionando bien. No es sólo empujarlo o hacer puente. Hay que hacer arreglos de fondo en el motor".

Finalmente, Pagano consideró: "Hemos propuesto con la Mesa de Producción y Empleo, que es todo el arco privado de Mendoza proyectos de fondo para cambiar la dinámica de la economía. Por ejemplo, que con Mendoza Activa se les permita a los empresarios pagar parte de Ingresos Brutos con nuevo empleo formal. O sea: ni un peso al bolsillo del empresario y el 100% al empleo. En Mendoza hay 30 mil emprendedores privados que todos los días se levantan pensado qué es lo mejor para hacer. Son muchos más que lo que están del otro lado. Entonces, seguramente van a tener mejores ideas".