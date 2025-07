No es ninguna casualidad que los bancos hayan optado por esta inversión para atraer ahorristas en dólares. Es ideal para aquellos que no quieren riesgos en sus inversiones o que no tienen experiencias.

Por esa misma razón es que la mayoría de los bancos optó, después de que se terminara el cepo, en aplicar una política de subida de la tasa de interés para cada uno de los plazos fijos en dólares.