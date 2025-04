El mendocino fan de las criptomonedas que propone regularlas para evitar otro "Libragate"

En ese sentido, no duda. “Un proyecto o start up no es lo mismo que una criptomoneda o una memecoin. Un token se crea en segundos y un 90% solo sirven para especulación financiera”.

Al mismo tiempo admite que a diario está ocupado en cómo hacer crecer el ecosistema cripto. Para eso, impulsa "Crecimiento" un espacio para promover la asociación de capitales con start-ups, se puso al frente de una iniciativa singular: convertir a Argentina en un “hub”, una red o centro de operaciones con base en el país para el resto del continente.