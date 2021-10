El INV gestiona un millón de botellas para pymes y elaboradores de vinos caseros y artesanales

"Lo que le pedimos al presidente del Banco Central es que nos permita una excepción a una reglamentación que sólo permite que transfiramos U$S250.000 y con ese límite no podríamos traer el 1,5 millón de botellas que queremos importar en una primera etapa, dado que nos haría falta pagar U$S750.000. Nos escribimos, no me dijo ni si ni no, me dijo que le mandara el pedido formal y eso es lo que hicimos y que lo iba a consultar con el Instituto Nacional de Vitivinicultura y que después veía. Es una traba más que tenemos, veremos si vamos a sacarla", marcó el fin de semana, con un dejo de hartazgo por esos frenos, el ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié.

Este lunes, desde el INV destacaron la participación del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez junto al presidente del Instituto, el mendocino Martín Hinojosa , para el operativo "1 millón de botellas".

Dijeron desde el organismo nacional que "más de 150 bodegas pymes y elaboradores de vinos casero y artesanal de todo el país se han registrado en el Operativo 1 Millón de Botellas que fue anunciado por Hinojosa hace 10 días.

Eso se alcanzó por el acuerdo efectuado con Cattorini, proveedor local fabricante de envases para vinos.

El operativo consistió en poder asistir con un millón de botellas de vidrio, a precios locales, a bodegas pymes y elaboradores de vinos casero y artesanal, que en definitiva son las empresas más afectadas y con mayor dificultad para obtener envases.

En esta jornada el INV entregó el listado a Ricardo Galdeano, gerente comercial de Cattorini. En base a ello esta semana la empresa se pondrá en contacto con los interesados en forma directa, para indicar los pasos a seguir,: precios, forma de pago, lugar y fecha asignada para el retiro de botellas, según cuota asignada, a retirar de las plantas de Mendoza o San Juan dependiendo el formato elegido.

Marino Hinjosa y dueño de Cattorini.jpg Ricardo Galdeano, de la empresa Cattorini, y Martín Hinjosa.

Debido a la gran demanda, el INV está negociando otro millón de botellas para un segundo operativo de envases que se activará una vez finalizado esta primera etapa.

En este primer tramo aquellas empresas que querían obtener un cupo de este millón de envases debían enviar un correo a envasesdevidriopymes@inv.gov.ar entre el 18 y el 22 de octubre. Por medio de este pedido, todos los interesados enviaron sus necesidades en cuanto a cantidad de envases y formatos. Los formatos de botellas disponibles eran 4: “Serrana” (cónica liviana), “Andina” (cónica liviana alta), “Nevada” (Burdeos 750cc) y “Nevada” (Burdeos de 1125cc). Los inscriptos recibirán por mail esta semana las novedades del operativo.

Ecos

Pablo Anses, de la bodega La Abeja mencionó: “Es muy importante que organismos como el INV intervengan en estas situaciones que afectan a todas las empresas vitivinícolas, principalmente a aquellas pequeñas y medianas bodegas. Indudablemente la carencia de botellas ha afectado sobre todo a este tipo de empresas. Más allá de que Instituto es un organismo de control y fiscalización es importante el accionar del ente a fin de permitirnos continuar comercializando nuestros vinos”.

José Luis Ranea, productor de vino casero de la zona este, señaló: "Atendiendo a la problemática actual para el envasado y comercialización de nuestros vinos es que pudimos inscribirnos en la compra de vidrio brindada por el INV. Estamos muy agradecidos de este operativo ya que los pequeños elaboradores siempre tenemos problemas en el abastecimiento por parte de las fábricas proveedoras de este insumo ya que generalmente atienden la demanda de las grandes bodegas. En este caso, para nosotros es una gran oportunidad que nos brinda el Instituto acercándonos herramientas a los pequeños elaboradores de vinos para poder llevar adelante nuestro emprendimiento”.

Alejandro Fadel, de Bodega La Azul: “Siempre sostuve desde que comenzó el desabastecimiento de botellas que este era un problema de Estado. Y en este marco, es que apareció el Estado Nacional por medio del INV. Con esta medida voy a poder paliar medianamente mi situación hasta que se vaya normalizando la producción por parte de las fábricas de vidrios”.

José Carlos, elaborador de vino casero de Santa Rosa, concordó y agradeció la intervención y colaboración del Instituto Nacional de Vitivinicultura en este programa. “Este operativo nos va a facilitar poder obtener este insumo que hoy escasea a nivel nacional y así poder cumplir con nuestro año de producción”.