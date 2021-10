La llegada de botellas de vidrio a Mendoza pende de un hilo

"Lo que le pedimos al presidente del Banco Central es que nos permita una excepción a una reglamentación que sólo permite que transfiramos U$S250.000 y con ese límite no podríamos traer el 1,5 millones de botellas que queremos importar en una primer etapa, dado que nos haría falta pagar U$S750.000. Nos escribimos ayer, no me dijo ni si ni no, me dijo que le mandara el pedido formal y eso es lo que hicimos y que lo iba a consultar con el Instituto Nacional de Vitivinicultura y que después veía. Es una traba más que tenemos, veremos si vamos a sacarla", marcó, con un dejo de hartazgo por esos frenos, el ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié.