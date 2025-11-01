El INTA se abre al público para mostrar sus investigaciones y con stands de productores

INTA en Mendoza.jpg Los viñedos del INTA son parte de la recorrida que podrá hacer el público en general y los productores para conocer cómo trabaja el organismo

"Es una mega muestra para mostrar cómo la ciencia se vincula con la comunidad y la vida cotidiana. Hay stands que lo muestran, además de una oferta de maquinarias para el sector agroindustrial, además de puestos de feriantes que traen sus productos", explicó Analía Díaz Bruno, directora de la Estación Experimental INTA Mendoza.

Al respecto, la profesional resaltó que parte de la exhibición comprende "la tecnología para innovar en la forma de cultivar y de transformar los alimentos, para que sean competitivos y sustentables".

INTA Puertas Abiertas: investigaciones, talleres y stands

El programa está pensado como parte de un mismo recorrido que encadena distintos capítulos y espacios, que combinan naturaleza, cultivos productivos y muestra de maquinarias y servicios agrícolas.

Pero quienes visiten el predio de la Estación Experimental del INTA también se van a encontrar con:

Talleres para aprender a elaborar conservas y dulces.

Demostraciones de hidroponia, autoproducción y extracción de semillas a cargo de nuestros especialistas.

Más de 200 stands con las investigaciones del INTA en viticultura y enología,apicultura, frutihorticultura, rescate de residuos orgánicos y energías renovables, entre otros.

Y visitas a parcelas experimentales (viñedos, aromáticas), además de degustaciones guiadas (vinos, cerezas, mieles, aceite de oliva) y hasta almorzar en el patio de comidas, para luego seguir recorriendo el predio.

Aunque no es la primera vez, que el INTA se abra al público adquiere mas relevancia porque llega luego de haberse derogado el decreto del ministro de Economía Luis Caputo tendiente a reestructurar y achicar al organismo.