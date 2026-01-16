De manera general, el límite subsidiado será de 300 kWh durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y de invierno (mayo a agosto), mientras que para el resto del año el tope se reducirá a 150 kWh mensuales.

No obstante, la normativa contempla consumos base diferenciales según la zona bioambiental. En las regiones consideradas cálidas, el tope subsidiado durante el verano podrá alcanzar los 370 kWh, mientras que en las zonas muy cálidas el límite se extenderá hasta 550 kWh mensuales, reconociendo un mayor uso de energía por temperaturas extremas.

El gobierno oficializó la entrada en vigencia del nuevo sistema de subsidios focalizados

¿Quiénes acceden a los beneficios?

El Gobierno precisó que el acceso al nuevo régimen estará determinado por datos de ingresos familiares, situación laboral y ciertos parámetros patrimoniales. También se tendrá en cuenta el uso de energía y agua declarado en los últimos períodos para clasificar la demanda.

Entre los requisitos principales para conservar subsidios se encuentran:

Declaración de ingresos familiar.

familiar. Registro de consumo de servicios en los últimos meses.

de servicios en los últimos meses. Vivienda única o principal .

. Situaciones especiales, como personas con discapacidad o adultos mayores con bajos ingresos.

Las familias que cumplan con estos criterios podrán seguir recibiendo subsidios para electricidad, gas, agua y servicios básicos, mientras que quienes superen los umbrales fijados deberán pagar tarifas más altas.

Ajustes en las tarifas y reclamos

Con la entrada en vigencia de este esquema, muchos usuarios verán un aumento en sus facturas, particularmente en el servicio de energía eléctrica y gas natural. El Gobierno advirtió que el objetivo es focalizar el gasto y que la medida contribuirá a una mayor sustentabilidad fiscal, aunque sectores de la oposición y organizaciones de consumidores manifestaron preocupación por el impacto en los hogares de ingresos medios.

Algunos especialistas en economía señalan que la medida podría generar tensiones sociales si los aumentos no son acompañados por mejoras concretas en políticas sociales complementarias.

Ventajas y desafíos del nuevo sistema

Entre los beneficios esperados, el Gobierno destacó:

Mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.

en el uso de recursos públicos. Apoyo directo a hogares que realmente lo necesitan.

a hogares que realmente lo necesitan. Reducción de la presión sobre el déficit fiscal.

Sin embargo, el nuevo esquema también enfrenta desafíos como:

La falta de información clara al usuario.

al usuario. Posibles errores de clasificación de beneficiarios.

de beneficiarios. Confusión inicial en la facturación y reclamos.

El Gobierno afirmó que implementará un sistema de apelaciones para que los usuarios puedan revisar su situación y rectificar posibles errores en la asignación de beneficios. El objetivo es que el proceso de focalización se realice de forma progresiva y con mecanismos de transparencia y adecuación continua.

Fuente: Boletín Oficial y Noticias Argentinas