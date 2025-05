El gobierno de Milei postergó una serie de anuncios para ingresar dólares al sistema legal

El ministro de Economía, Luis Caputo 2.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el gobierno nacional busca que los ahorristas no tengan que "dar explicaciones sobre lo que gastes".

Caputo explicó que buscan invitar a los ahorristas a sacar los dólares del colchón

"Lo que vamos a hacer es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos", detalló el titular del Palacio de Hacienda.

"La idea es no dar explicaciones sobre lo que gastes, más allá de que el dinero no esté bancarizado. Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien", fue lo que mencionó Caputo sobre el nuevo paquete de medidas para ahorristas que tengan dólares no declarados.