El dólar volvió a subir y el Banco Central compró, pero igual cayeron las reservas

A falta de una rueda, termina una semana marcada por los altibajos. Sobre todo luego de las caídas del miércoles, producto de las cuales el dólar blue había tocado su mínimo en los últimos 4 meses, en un contexto volátil por la guerra en Medio Oriente en el que las monedas emergentes, como el real, el peso chileno y el peso argentino (1%) se apreciaron.

El Banco Central compró, pero cayeron las reservas

Entre los financieros, el dólar MEP cayó 0,75% hasta tocar los $1.434,53 en promedio. Como contraste, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se recuperó de la caída del miércoles al sumar 0,50% y cerrar en $1.475,58.

Con una banda máxima o umbral de intervención que quedó arriba de los $1.616, el Banco Central (BCRA) aceleró este jueves la compra de divisas. Se quedó con U$S124 millones, aunque el saldo al final del día, con un riesgo país acercándose a los 550 puntos básicos, fue negativo.

Con ese monto, el organismo monetario amplió el acumulado de 2026 a casi U$S3.000 millones. Sin embargo, la volatilidad internacional y los pagos de deuda hicieron que las reservas brutas cayeran y perforaron los U$S46.000 millones.

Los activos internacionales del Banco Central mermaron U$S383 millones. Y las reservas totales alcanzaron los U$S45.825 millones por 2 factores: la caída del oro, 1,4%, equivalió a resignar unos U$S200 millones. Salieron otros U$S30 millones para cancelar compromisos con organismos internacionales.