El dólar blue cerró la semana sin sobresaltos y se mantuvo en $1.058 para la venta en Mendoza

El Banco Central culminó una semana en la que superó los US$30.000 millones de reservas brutas con compras por 60 millones de dólares este viernes.

Si bien cierra la semana con compras por 654 millones de dólares, en las últimas ruedas bajó considerablemente el ritmo de acumulación. Arrancó la semana comprando 304 millones el lunes y termino con dos ruedas de 57 y 60 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 319,54 millones y logró quedarse con el 18,5% de las divisas, dejando el resto para importadores.

No obstante, en el mes lleva US$ 3.246 millones y desde diciembre 2023 acumula compras por US$ 14.622 millones.

La autoridad monetaria con hacerse de 28 millones de dólares en las últimas dos ruedas del mes habrá redondeado el mejor mes en materia de compras de divisas desde que asumió Javier Milei.

De esta manera, las reservas brutas concluyen la semana con un saldo de US$30.137 millones.

