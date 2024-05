El Círculo Médico informó un aumento de $1.000 para las consultas desde el 1 de junio

José Lodovico Palma.jpg José Lodovico Palma, presidente de la Federación Médica y del Círculo Médico de Mendoza se refirió al nuevo valor de las consultas.

Desde hace un año los aumentos de las consultas se deciden por inflación

Palma fue entrevistado en Radio Nihuil por Marcelo Sisso y Emilio Medina a quienes les explicó que "desde hace un año los aumentos los decidimos de acuerdo con el nivel de inflación".

"Por eso -continuó- dispusimos aplicar ahora el 6% desde el sábado 1 de junio. La consulta normal pasa de $17.000 a $18.000 y la consulta psiquiátrica, de $23.5000 a $25.000".

En octubre de 2023 la consulta costaba $6.000, de modo que desde entonces el valor se triplicó.

►TE PUEDE INTERESAR: Según un estudio, los precios de medicamentos más consumidos por jubilados aumentaron el 77,2%

circuo-medico-mendozajpg.webp Desde el Círculo Médico de Mendoza informaron el aumento del costo de la consulta.

Las prepagas y las obras sociales

El profesional se quejó de las prepagas y las obras sociales: "El honorario que reclamamos es, por lo menos, siguiendo el nivel de la inflación- En los últimos meses hemos visto que ellos (prepagas y obras sociales) aumentaron entre 140% y 160% las cuotas a sus afiliados. Y esa suba no se utilizó para servicios médicos básicamente. Nosotros recibimos un incremento de entre el 30% y el 35% cuando la recaudación de ellos se triplicó".

La demora de las prepagas en pagar nuestros servicios sigue igual. Estamos recibiendo los pagos con atrasos de 45 a 60 días. Eso no ha cambiado. Además, de motu proprio, no actualizan el valor de la consulta. Por eso nosotros hacemos este procedimiento, para proteger nuestros ingresos y para no afectar la calidad de la atención La demora de las prepagas en pagar nuestros servicios sigue igual. Estamos recibiendo los pagos con atrasos de 45 a 60 días. Eso no ha cambiado. Además, de motu proprio, no actualizan el valor de la consulta. Por eso nosotros hacemos este procedimiento, para proteger nuestros ingresos y para no afectar la calidad de la atención

Palma aclaró: "Especialmente en las prepagas nacionales hay un alto porcentaje que acepta el honorario que fijamos y el afiliado no tiene que pagar nada. Otras aceptan un porcentaje y nosotros cobramos un diferencial".

"Hay obras sociales -sumó- en las que el honorario es muy bajo, como OSEP por ejemplo. La mayoría de los médicos no atiende OSEP y el paciente que quiera que lo atienda su médico de cabecera, el que lo trató durante muchos años, lamentablemente debe pagar".

Respecto a la caída de la actividad el dirigente comentó: "Evidentemente hay muchos pacientes que tienen dificultades en acceder a los gastos que requiere la salud y hablo no sólo del costo de la visita médica. Los precios de los medicamentos han crecido mucho. Yo tengo pacientes que me piden cuando les hago la receta, que ponga los remedios más baratos. Y en el caso de los que consumen 4 o 5 medicamentos me reclaman que sólo les recete los más importantes porque no pueden pagar todos".

Hay una limitación y una restricción en la población para adquirir bienes y servicios en el sector salud Hay una limitación y una restricción en la población para adquirir bienes y servicios en el sector salud

►TE PUEDE INTERESAR: Un estudio arrojó una alarmante caída en la venta de medicamentos de casi el 50%