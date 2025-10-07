Dólar expectante: a cuánto se va a vender en el Banco Nación este miércoles 8 de octubre

Dolares (17) El precio del dólar en el Banco Nación este miércoles 8 de octubre.

Con la confirmación del Banco Nación, la entidad comunicó que el precio del dólar, cuando se inicien las operaciones cambiarias del miércoles 8 de octubre, será de $1.455.

En tanto, el resto de las entidades bancarias más importantes también comunicaron cuál será el precio al que venderán el dólar. Estas serán las cotizaciones iniciales el día después del inicio de la primavera:

Banco Galicia: $1.460

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.453

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.460

Brubank: $1.460

Banco Credicoop: $1.455

Banco Macro: $1.470

Banco Piano: $1.460

Qué hacer con los dólares en el banco

El Banco Nación es una de las entidades financieras que ha logrado fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.

Desde que fuese eliminado el cepo cambiario, una gran parte de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, se llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual.

Hay otros bancos que también decidieron subir la tasa de interés y que incluso dan la posibilidad de que las cajas de ahorro en dólares ganen intereses todos los días, como así también la posibilidad de que los reintegros sean en la moneda estadounidense.