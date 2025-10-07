Dólar expectante: a cuánto se va a vender en el Banco Nación este miércoles 8 de octubre

El Banco Nación decidió adelantarse y le confirmó al Banco Central cuál será el precio del dólar en el inicio de la jornada bancaria de este miércoles 8 de octubre.
Según comunico el Banco Nación, cuando comiencen las operaciones bancarias, el dólar tendrá un precio inicial de $1.455 para todos aquellos que deseen adquirir la moneda norteamericana.
Justamente, es el mismo precio que se manejó en la entidad durante toda la jornada del lunes, lo que muestra a un mercado expectante, por lo que puede pasar en las próximas semanas, cuando tengan lugar las elecciones legislativas en todo el país.
En tanto, el resto de las entidades bancarias más importantes también comunicaron cuál será el precio al que venderán el dólar. Estas serán las cotizaciones iniciales el día después del inicio de la primavera:
El Banco Nación es una de las entidades financieras que ha logrado fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.
Desde que fuese eliminado el cepo cambiario, una gran parte de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, se llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual.
Hay otros bancos que también decidieron subir la tasa de interés y que incluso dan la posibilidad de que las cajas de ahorro en dólares ganen intereses todos los días, como así también la posibilidad de que los reintegros sean en la moneda estadounidense.