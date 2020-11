Según los promedios informados por el Central, la divisa norteamericana fue ofrecida a $78,713 para la punta compradora y a $84,951 para la vendedora.

Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, trepó a $140,17.

Por el contrario, el dólar blue acumuló un descenso de $44 desde el récord del 27 de octubre último, cuando llegó a $195.

Con este nuevo valor, se ubica en el nivel más bajo del último mes y achicó al 90% la brecha con el tipo de cambio mayorista, lo que no se conseguía desde el primero de octubre.

El dólar mayorista cerró a $79,35, 25 centavos por encima del viernes pasado y el volumen negociado fue de apenas u$s 210 millones.

En la plaza bursátil, el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $147,38, con un leve avance de 0,3%, por lo que la brecha con el oficial llegó al 85,7%, y el Bolsa o MEP cotizó a $142,26, con un incremento de 0,7%.

A partir de este clima más distendido en comparación con el de la segunda quincena de octubre, el Banco Central tuvo un buen resultado por su intervención en la plaza.

Logró un saldo positivo de u$s113 millones, con lo que en los cinco días hábiles de noviembre, la autoridad monetaria alcanzó un resultado favorable de u$s179,1 millones, aunque las reservas cayeron por un fuerte desembolso de vencimientos con organismo realizado la semana pasada.

En el mismo período de julio había registrado, por el contrario, un saldo negativo de u$s 258,3 millones; en agosto, una pérdida de u$s 477,2 millones; en septiembre, un desembolso de u$s 492,9 millones y en octubre, de u$s 386,3 millones.

Entre los factores que contribuyeron a este mejor escenario, analistas y operadores señalan las licitaciones de bonos lanzadas por el Ministerio de Economía y las promesas cambiarias y fiscales del Gobierno.

La combinación de medidas y el mayor poder otorgado por el presidente Alberto Fernández al ministro Martín Guzmán, logró desactivar, al menos por el momento, la tensión cambiaria y financiera.