Dólar blue hoy en Mendoza (11).jpeg Foto: Diario UNO

Las medidas anunciadas hoy por el Gobierno modificaron el complejo esquema cambiario que rige en la Argentina. Sin dólar ahorro subsidiado, con una nueva cotización diferencial para el agro y las economías regionales, hoy hay al menos once versiones distintas de la divisa estadounidense en el mercado cambiario.

La brecha cambiaria del blue se posiciona, de esta forma, a 89% respecto del dólar minorista y en el 98% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 188 desde que comenzó el año.

El Banco Central tuvo que vender el viernes casi U$S 200 millones de sus reservas, entre dólares y yuanes, para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios, en una rueda en la que la que mantuvo el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial y la cotización paralela trepó a otro récord nominal, detalló El Cronista.

La entidad registró así un saldo negativo de U$S 197 millones tras su intervención en el mercado oficial, por ventas netas de U$S 87 millones y 732 millones de yuanes (U$S 102 millones), mientras los agroexportadores liquidaron apenas U$S 9 millones a través del esquema diferencial para el sector.

►TE PUEDE INTERESAR: Una comitiva de China visitó fincas de frutos secos en Mendoza con la idea de exportar