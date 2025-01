Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de enero

Dólar.JPG Entre martes y miércoles el dólar blue bajó 25 pesos en Mendoza.

El dólar blue en la city porteña

El dólar blue se ofreció este miércoles en Buenos Aires a $1.225, por lo cual la brecha con el billete oficial estadounidense se ubicó ahora en el 19%.

Segúin la agencia Noticias Argentinas, luego de que el Banco Central anunciara que a partir de febrero reducirá al 1% las devaluaciones controladas del tipo de cambio oficial mayorista, "el mercado parece empezar a convencerse de que habrá dólar barato por largo tiempo".

El dólar oficial cotizó en Buenos Aires a $1.011,65 para la compra y a $1.069,36 para la venta.

El Banco Central compró casi 80 millones de dólares

El Banco Central compró U$S79 millones en esta jornada y sumó once jornadas consecutivas con saldo positivo, en términos netos. Sin embargo, las reservas brutas internacionales cayeron por tercera rueda seguida. Retrocedieron US$ 89 millones, hasta los US$ 30.614 millones