Ayer el martes del blue ganó $ 4 en su mayor incremento en lo que va del mes y llegó a un nuevo récord que lo dejó al borde de los $ 500.

Dólar.jpg

La brecha cambiaria del blue se posiciona así a 81% respecto del dólar minorista y en el 89% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 153 desde que comenzó el año.

El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- avanza 36 centavos hasta los $456,64.

En tanto, el dólar mayorista avanza 75 centavos a $263,95 por unidad.

El Banco Central vendió el martes casi U$S 100 millones de sus reservas, entre dólares y yuanes, para abastecer a la demanda de los importadores en el mercado cambiario, en una jornada en la que mantuvo el ritmo de devaluación diario sobre el tipo de cambio oficial.

El Central registró este martes un saldo a favor de U$S 9 millones, pero a la vez vendió 770 millones de yuanes, que equivalen a aproximadamente u$s 106 millones, mientras los exportadores ingresaron otros u$s 13 millones a través del esquema cambiario para las economías regionales, explicó El Cronista.

Al combinar el resultado con el que el Central terminó la jornada en ambas monedas, obtuvo un resultado negativo de unos u$s 97 millones, aproximadamente, en medio de la fuerte caída en los ingresos de divisas al mercado oficial de cambios por parte del sector agroexportador.

De este manera, las reservas brutas del Banco Central continúan retrocediendo y se mantienen en su nivel más bajo desde principios de 2016. Al cierre de la última jornada, tras otro descenso, se ubicaban en u$s 26.548 millones, según estimó la entidad de manera preliminar.

