De esta forma, la brecha cambiaria se posiciona en el 78% respecto al dólar minorista y en el 84% respecto al mayorista.

El dólar blue marcó un incremento de $ 48 desde que comenzó el año, es decir un 14% en menos de cuatro meses.

DOLARES-DOLAR BLUE.webp

El dólar oficial hoy miércoles 12 de abril cotiza a $ 212,75 para la compra y $ 220,75 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 441,50. El dólar mayorista se encuentra a $ 213,36 y $ 213,76, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central cortó ayer la racha vendedora de dólares de las reservas luego de 23 jornadas negativas en el mercado oficial de cambios, mientras el Gobierno sigue a la espera de que los exportadores empiecen a liquidar divisas dentro del nuevo programa del "dólar agro", que entró en vigencia desde ayer.

La autoridad monetaria terminó la rueda de este martes con un leve saldo a favor de unos u$s 2 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, las ventas netas acumuladas se mantienen alrededor de u$s 520 millones en lo que va de abril y por encima de u$s 3500 millones en el año.

