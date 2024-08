Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 8 de agosto

cuevas virtuales, dolar blue, julio.jpeg El dólar blue en Mendoza perdió 10 pesos este jueves.

El Banco Central (BCRA) compró dólares en el mercado por tercera rueda consecutiva, al adquirir US$ 43 millones. En tanto, las reservas de la autoridad monetaria aumentaron en US$ 83 millones, a US$ 27.382 millones.

El dólar blue y los financieros

Julio fue un mes muy volátil para el dólar blue, ya que arrancó subiendo $135 (+9,7%) en las primeras dos semanas, aunque luego recortó el precio y cerró con una leve variación de $5 (0,4%), como reacción al anuncio oficial del inicio de la intervención en el mercado del dólar financiero por parte del BCRA.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió $1,5, a $938.

En tanto, el dólar MEP bajó más de $4, a $1.332,17, por lo que la brecha con el oficial se ubica en 42,3%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cedió unos $15, a $1.325,63 y el spread con el oficial llega al 41,6%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se negoció a $1.528,80.

Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.336,85.

