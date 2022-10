Se recorta la brecha a menos de 94% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y de 86% en relación al promedio del minorista.

Los dólares financieros ceden más del 1% en medio de un rebote de los títulos de referencia.

Las cotizaciones financieras del dólar marcan descensos en las primeras operaciones de la jornada. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el Cedear "KO" registran caídas de 1,1% y 1,4% para ubicarse por debajo de los $ 293 y $ 307, respectivamente.

Los operadores analizarán los ingresos de divisas que a partir de hoy hará el sector del agro al mercado oficial de cambio, tras la finalización del esquema del "dólar soja". A la vez, se mantienen atentos a las eventuales medidas que anuncie el ministro Sergio Massa.

Banco-Central-de-la-Republica-Argentina.jpg

El dólar oficial en alza

El dólar oficial minorista se mantiene sin cambios en $ 153,25 en Banco Nación y $ 154,88 en el promedio de las entidades financieras del país, mientras el mayorista registra un alza de 92 centavos: se vende a 148,24 pesos.

En lo transcurrido del año, los argentinos compraron dólares oficiales por un total de U$S 2.196 millones, lo cual representa un incremento del 36% respecto del año pasado.

El Banco Central reportó liquidaciones de exportaciones por un total de U$S 59.108 millones y pago de importaciones por U$S 48.119 millones con un superávit de U$S 10.989 millones.

Según muestran los datos oficiales, el sector energético ha demandado este año ya un total de US$10.460 millones, lo que representa el 17,7% del total de divisas generadas por los exportadores.

Ee ellos, US$6.940 millones corresponden a importaciones de petróleo (fuel oil para plantas de generación), US$3.391 millones, en electricidad y US$129, en gas.

El segundo gran demandante de dólares de la economía es el sector químico, que en lo que va del 2022 hizo pagos al exterior por US$6.901 millones.

Por otro lado, el complejo automotriz es el tercer demandante con US$6.636 millones, el cual incluye autos terminados y componentes. Este complejo industrial ingresó dólares por exportaciones, en lo que va del año por US$5.303 millones, lo que marca una balanza sectorial deficitaria.

Por otra parte, en maquinarias y equipos las empresas han importado este año por US$4.136 millones, en tanto que el complejo oleaginoso hizo lo propio por US$3.335 millones.

Frente a ello, el ministro de Economía, Sergio Massa, se dispone a anunciar una mejora en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), con el cual se prevé que los importadores van a tener una fecha cierta en la cual van a poder comprar dólares para enviar a sus proveedores en el exterior.

Las empresas se han quejado en los últimos meses de que a pesar de contar con la aprobación de la documentación los bancos le niegan la venta de divisas aduciendo de que están excedidas de los límites dispuestos por el Banco Central para 2022.