El gobierno nacional dio un paso estratégico en su hoja de ruta económica al anunciar una serie de medidas que flexibilizan las restricciones vigentes en el mercado de cambios. La decisión, instrumentada de forma conjunta por el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), busca dinamizar la operatoria de empresas y particulares.
El gobierno activó una fuerte flexibilización del cepo cambiario y elimina topes al dólar tarjeta
A través del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores habilitaron beneficios para exportadores y turistas en plena negociación de las metas con el FMI
En lo que respecta a las personas humanas, el cambio es significativo: ya no existirá la obligación de liquidar los dólares obtenidos por exportaciones de bienes en el mercado oficial. Si bien los fondos deben ingresarse al país, se iguala el criterio que ya regía para la exportación de servicios, otorgando mayor libertad financiera a los profesionales y pequeños exportadores.
Para quienes viajan al exterior, la novedad llega de la mano del plástico. Se eliminó el tope de US$ 50 para el retiro de efectivo (adelantos) en cajeros fuera del país mediante tarjeta de crédito. Esta medida apunta a facilitar los gastos de bolsillo y reducir la necesidad de trasladar grandes sumas de billetes físicos por seguridad.
Nuevos plazos para empresas y beneficios en el pago de deudas
En el sector corporativo, el alivio se traduce en una extensión de los plazos para ingresar divisas. Para exportaciones a filiales, el tiempo se estira de 60 a 180 días (siempre que no superen los US$ 200 millones anuales), mientras que rubros como la indumentaria ahora contarán con un margen de hasta 365 días.
Asimismo, se estableció un plazo de un año (365 días) para el ingreso de divisas por bienes de capital, una medida que busca dar aire a la planificación de inversiones de largo plazo. En paralelo, se habilitó el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta tres días antes de su vencimiento, agilizando el cumplimiento de compromisos financieros.
Finalmente, el Banco Central permitirá ahora el acceso al mercado oficial para coberturas cambiarias de deudas contraídas en otras monedas. Todas estas disposiciones se ejecutan en un contexto clave, mientras los equipos técnicos del Ministerio de Economía terminan de pulir los detalles de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.