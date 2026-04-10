El gobierno activó una fuerte flexibilización del cepo cambiario y elimina topes al dólar tarjeta

Nuevos plazos para empresas y beneficios en el pago de deudas

En el sector corporativo, el alivio se traduce en una extensión de los plazos para ingresar divisas. Para exportaciones a filiales, el tiempo se estira de 60 a 180 días (siempre que no superen los US$ 200 millones anuales), mientras que rubros como la indumentaria ahora contarán con un margen de hasta 365 días.

Asimismo, se estableció un plazo de un año (365 días) para el ingreso de divisas por bienes de capital, una medida que busca dar aire a la planificación de inversiones de largo plazo. En paralelo, se habilitó el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta tres días antes de su vencimiento, agilizando el cumplimiento de compromisos financieros.

Finalmente, el Banco Central permitirá ahora el acceso al mercado oficial para coberturas cambiarias de deudas contraídas en otras monedas. Todas estas disposiciones se ejecutan en un contexto clave, mientras los equipos técnicos del Ministerio de Economía terminan de pulir los detalles de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.