La decisión se informó en una reunión virtual que funcionarios del Banco Central tuvieron con banqueros sobre la nueva normativa cambiaria y los requisitos para la compra de dólar ahorro. Entre las dudas que se plantearon quedaron: "¿Qué pasa si al día siguiente de la emisión de la autorización validada por la ANSES para la compra de dólares, la persona recibe un subsidio o un plan social?"

Además, insistieron en que será necesario que se les habilite una base automática de la ANSES para poder cruzar las operaciones dado que la compra y venta de dólares se realiza de manera digital: "Si los bancos no cuentan con esa base tienen riesgos operativos y regulatorios. Se necesita que el BCRA le solicite formalmente a la ANSES que genere esa información y que se la envíe a los bancos del sistema", asegura El Cronista que insistieron los banqueros. "No podemos poner un escuadrón de personas tipeando los CUIT del millón de clientes que tenemos para ver si son beneficiarios de un plan o no. Se requiere un vínculo de forma automática para ver quién tiene el OK y quién no. De lo contrario, es irrealizable, con lo cual es un cierre virtual del mercado de cambios. El Gobierno luego dirá que la culpa es de los bancos que no pueden adecuar sus sistemas", se quejaron desde los bancos.

dólar ahorro compra de dólares.jpg Dólar ahorro: cómo será el nuevo permiso anual de la ANSES para poder comprar el cupo de u$s 200

Según informaron, entre hoy y el martes saldrá una circular del BCRA que brindará mayores detalles sobre las nuevas restricciones. Mientras tanto, tampoco este lunes se puede acceder desde el homebanking a la compra de dólar ahorro.

Permiso de la ANSES para la compra de dólar ahorro

Según informaron, este permiso o control será anual o "KYC", que son tres letras en inglés de "know your customer", que es la política de conocer a su cliente. En este caso, la interpretación dependerá del banco por lo que el Central enviará una aclaratoria al respecto.

Cupo para compras con tarjeta

Para los consumos en el exterior con tarjeta, la autorización sería por la sumatoria de todos los del mes. Salvo que la tarjeta se pague con dólares porque en este caso no se necesitaría un boleto de cambio ni se descuenta el consumo del cupo de u$s 200.

"No prevemos vender un sólo dólar más hasta fin de mes, nuestras proyecciones de ingresos por dólar están cerradas por septiembre, ya que de este modo es imposible operar. La norma del BCRA obliga a una certificación en la web de la ANSeS y no hay una base de datos de pagos mensuales a beneficiarios de acceso público. Si lo pudiera cruzar contra mi base de datos, sería espectacular. Por ende, no se podrá vender divisas hasta que se solucione esto. Nos echaran las culpa al sistema, pero provocará una ansiedad que generará más demanda", reveló a El Cronista el director de otro banco.

Feriado cambiario hasta fin de mes

Hasta que el Banco Central valide quién puede usar y quién no el cupo para la compra de dólar ahorro y los bancos tengan acceso a la base de datos de la ANSES, no habrá venta de dólares.