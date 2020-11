Según refirió por Radio Nihuil, el presidente de la Unión Frutihortícola Argentina Región Cuyo, Omar Carrasco sostuvo que los productores que empiezan a levantar los primeros productos de la temporada tiene pocos cosechadores. "Un productor de cereza que normalmente ocupa 40 personas, ayer me decía que tenía 7. Otro que necesita 50 sólo a conseguido 21, me refirió otro". Este es un tema preocupante porque el producto no puede esperar y las temporadas de recolección no se pueden estirar.