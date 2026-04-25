Confirmado el precio del dólar este lunes 27 de abril cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina le comunicaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 27 de abril, cuando se retomen las actividades y se habiliten las operaciones cambiarias para el público en general.
Los últimos días de la semana pasada fueron claves para el precio del dólar. Esto se debe a que, después de que la moneda norteamericana cotizara por debajo de los $1.400, comenzó un ascenso que no se detuvo ni siquiera en el último viernes.
Por eso mismo, los bancos confirmaron que el precio del dólar este lunes 27 de abril va a rondar los $1.420, aunque algunas entidades lo podrán tener por encima o por debajo de ese valor. En tanto, en las cuevas, el dólar blue se cotizará por encima del precio oficial.
El listado de bancos: a cuánto se venderá el dólar este lunes 27 de abril
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios de dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 27 de abril:
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.426
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415
- Banco Patagonia: $1.420
- Banco Hipotecario: $1.420
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.413
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.420
- Banco de Comercio: $1.420
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 27 de abril
Por ahora, la tendencia en las cuevas es que el dólar blue se ubique por encima del dólar oficial. En ese sentido, el último viernes la moneda paralela también subió su precio y confirmó que, durante el inicio de las actividades cambiarias, su precio será más alto que en los bancos.
Según el sitio DólarHoy, el dólar blue se venderá a $1425 este lunes, aunque muchos esperan que la tendencia se revierta y su precio quede por debajo del dólar que se vende en los bancos.