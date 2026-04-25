Confirmado el precio del dólar este lunes 27 de abril cuando abran los bancos

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El listado de bancos: a cuánto se venderá el dólar este lunes 27 de abril

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios de dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 27 de abril:

Banco Nación: $1.420

Banco Galicia: $1.415

Banco ICBC: $1.420

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.426

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415

Banco Patagonia: $1.420

Banco Hipotecario: $1.420

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.413

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.420

Banco de Comercio: $1.420

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A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 27 de abril

Por ahora, la tendencia en las cuevas es que el dólar blue se ubique por encima del dólar oficial. En ese sentido, el último viernes la moneda paralela también subió su precio y confirmó que, durante el inicio de las actividades cambiarias, su precio será más alto que en los bancos.

Según el sitio DólarHoy, el dólar blue se venderá a $1425 este lunes, aunque muchos esperan que la tendencia se revierta y su precio quede por debajo del dólar que se vende en los bancos.