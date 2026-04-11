Confirmado el precio del dólar este lunes 13 de abril cuando abran los bancos

El dólar tuvo durante la última semana una marcada tendencia en descenso en lo que tiene que ver con su precio. Esto llevó a que los principales bancos de Argentina le dieran a conocer al Banco Central cuál será su precio cuando este lunes 13 de abril se habiliten las operaciones cambiarias.
En Argentina, el precio del dólar es una de las consultas que más se hacen diariamente, ya que muchos de los precios se rigen por la moneda norteamericana, al mismo tiempo que una gran parte de los argentinos está acostumbrado a ahorrar en dólares para sentirse más seguros ante la inflación.
En ese sentido, los bancos confirmaron que el precio del dólar en la mañana de este lunes 13 de abril estará alrededor de los $1.400 en una gran parte de las entidades. En tanto, el dólar blue se volverá a mostrar por debajo del oficial, en una tendencia que ha venido tomando forma en las últimas semanas y que ha logrado mantenerse.
El precio del dólar este lunes 13 de abril en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 13 de abril será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.395
- Banco Galicia: $1.400
- Banco ICBC: $1.400
- Banco BBVA: $1.400
- Banco Supervielle: $1.400
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.400
- Banco Patagonia: $1.400
- Banco Hipotecario: $1.390
- Banco Santander: $1.400
- Brubank: $1.388
- Banco Credicoop: $1.400
- Banco Macro: $1.400
- Banco Piano: $1.410
- Banco de Comercio: $1.400
El dólar blue mantiene su diferencia con el dólar oficial
Mientras el dólar oficial bajó su precio en los bancos, la moneda paralela hizo el mismo movimiento, aunque siempre manteniendo la diferencia con respecto al valor del dólar que se vende en cada banco.
Según lo confirmado por el sitio DolarHoy, el dólar blue se venderá a $1.390. Esto significa que en las cuevas, el dólar se podrá comprar más barato que en los bancos, al menos durante el inicio de las jornadas de este lunes.