Confirmado el precio del dólar en cada banco este lunes 21 de octubre cuando inicien las operaciones

Los principales bancos de Argentina le confirmaron al Banco Central (BCRA) cuál será el precio del dólar con el que arrancarán la jornada cambiaria de este lunes 20 de octubre.
Luego de una semana en la que el dólar volvió a subir, la expectativa está puesta en el precio que puede alcanzar la moneda norteamericana en los días previos a las elecciones legislativas en todo el país.
No solo en el precio del dólar en los bancos es que estas elecciones pueden ser decisivas, sino también en las cuevas con el dólar blue y en las billeteras virtuales.
El precio del dólar en cada banco este lunes 13 de octubre
Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 13 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana largo, serán las siguientes:
- Banco Nación: $1.485
- Banco Galicia: $1.490
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.490
- Banco Supervielle: $1.493
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.490
- Banco Santander: $1.490
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.495
- Banco Macro: $1.510
- Banco Piano: $1.495
El precio más alto del dólar ha sido de $1.515 luego de las elecciones en Buenos Aires, en donde perdió La Libertad Avanza y, al menos, un banco se puso muy cerca de esa cifra.
Precio del dólar blue este lunes 20 de octubre
Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también registró una suba en los últimos días y se posicionó al mismo valor que en el Banco Nación, es decir que este lunes se comenzará vendiendo a $1.485 en las cuevas.
Precio del dólar en Mercado Pago
En tanto, Mercado Pago vislumbra un escenario con una suba importante del dólar y, según lo confirmado desde la aplicación, el precio inicial del dólar este lunes 20 de octubre será de $1.529.