Confirmado el precio del dólar en cada banco este lunes 21 de octubre cuando inicien las operaciones

El precio del dólar en cada banco este lunes 13 de octubre

Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 13 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana largo, serán las siguientes:

Banco Nación: $1.485

Banco Galicia: $1.490

Banco ICBC: $1.495

Banco BBVA: $1.490

Banco Supervielle: $1.493

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.490

Banco Santander: $1.490

Brubank: $1.495

Banco Credicoop: $1.495

Banco Macro: $1.510

Banco Piano: $1.495

El precio más alto del dólar ha sido de $1.515 luego de las elecciones en Buenos Aires, en donde perdió La Libertad Avanza y, al menos, un banco se puso muy cerca de esa cifra.

Precio del dólar blue este lunes 20 de octubre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también registró una suba en los últimos días y se posicionó al mismo valor que en el Banco Nación, es decir que este lunes se comenzará vendiendo a $1.485 en las cuevas.

Precio del dólar en Mercado Pago

En tanto, Mercado Pago vislumbra un escenario con una suba importante del dólar y, según lo confirmado desde la aplicación, el precio inicial del dólar este lunes 20 de octubre será de $1.529.