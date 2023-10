Con el mercado en vilo, el gerente de Montemar explicó los motivos de la incertidumbre cambiaria

Mientras González hablaba, la cotización del billete verde trepaba por encima de los $1.200 en algunas cuevas, aunque él insistió en que se trata de un mercado "marginal e ilegal".

"Respecto a ese mercado informal, por la información que circula en la city, sabemos que el jueves había un precio en los portales de noticias que no se condecía con el precio real. Supimos, además, que hubo muy pocas transacciones", aportó el gerente de Montemar.

Como contexto, puede sumarse que dicho fenómeno -la distancia entre el dólar blue que aparece en los portales y el dólar que realmente se vendía- dio origen a un neologismo hijo de la crisis: nació el dólar blue blue. El país desafía a todos los verosímiles literarios.

Patricia Bullrich-Javier Milei-Sergio Massa Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Javier Milei (La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria), los tres candidatos presidenciales más votados en las PASO. Este domingo volverán a medirse.

Los factores del "parate" del dólar blue

Según González, el ambiente cambiario permanece en vilo por dos factores fundamentales.

"Primero, debido a los controles que se implementaron desde el gobierno nacional y que atacaron a grandes operadores del mercado informal. En segundo término, está la incertidumbre que conllevan las elecciones, un contexto que paraliza la actividad económica y no sólo al mercado cambiario sino a muchas otras transacciones comerciales", consideró.

En cambio los llamados dólares financieros, que son legales, sí están operando con normalidad. "El dólar MEP subió este viernes el 5% y se ubicó en el orden de los $920; mientras que el contado con liqui (CCL) superó los $1.000. Creo que mucha gente sale a cubrirse a último momento", aseguró González.

Por otro lado, en lo que hace a la operatoria del dólar ahorro o solidario, el funcionamiento ha seguido la rutina diaria, aunque -como se sabe- se trata de un espacio muy controlado por el Banco Central, que sólo permite la compra de U$S200 mensuales a un porcentaje muy limitado de la población. Hoy, esa cotización anda por los $720.

"No obstante, hoy hemos trabajado sin gran demanda en ese sentido, porque la gente que puede acceder a ese dólar usualmente completa su cupo a principios de mes", remarcó González.

¿Qué pasará el lunes con el dólar?

Es, más que la pregunta del millón, la pregunta de 45 millones de argentinos. González ensayó una respuesta: "El gobierno anunció que mantendrá el dólar oficial en $350 hasta el 18 de noviembre, que sería la eventual fecha del balotaje. Claramente ese dólar -que suele pegar de forma directa sobre los precios- está atrasado: se estableció ese tipo de cambio después de las PASO, pero todos conocemos el proceso inflacionario que hubo en el país en agosto y septiembre".

En consecuencia, el referente financiero opinó que "difícilmente se pueda sostener ese tipo de cambio más allá de la fecha del balotaje".

Carlos Melconian en Mendoza.jpg El economista Carlos Melconian (Juntos por el Cambio) calculó que el dólar oficial post elecciones podría situarse en torno a los $500.

¿Y cómo se actualizará? En los últimos días, Carlos Melconian -la principal figura económica de la candidata Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)- calculó que una actualización lo dejaría en los $500.

"Él hace un cálculo en base a la inflación acumulada desde que se devaluó el 13 de noviembre, y le suma al tipo de cambio oficial esos incrementos. Pero es un ejercicio matemático que no necesariamente va a reflejarse en la realidad. Lo que está queriendo indicar es que respecto a la inflación ese tipo de cambio oficial ha quedado atrasado", analizó González.

Y sintetizó: "En verdad, toda devaluación que no vaya acompañada de un plan que contribuya a ordenar la macroeconomía será no sólo inútil, sino también dañina, porque va a perjudicar a las personas de ingresos fijos o más bajos, incluyendo a los jubilados".

