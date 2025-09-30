Caen las acciones en Wall Street, sube el riesgo país y aumenta el dólar oficial

El índice de riesgo país que mide la consultora JP Morgan ubicó a la Argentina en 1.142 puntos básicos, una suba de 60 puntos con respecto a la jornada anterior.

dolar blue Sube el dólar oficial, pero sigue debajo del blue

El dólar oficial en alza

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Central, en otras entidades cotiza 15 pesos arriba. El dólar tarjeta o turista, que tiene un recargo del 30%, se ubica en $1.839.

El dólar blue no mostró cambios y se vendía en las cuevas de referencia a $1.435.

Mientras que los dólares financieros muestran altibajos. El MEP se vende a $1.466 y el Contado con Liquidación (CCL) es el más caro del mercado al cotizar $1.505.