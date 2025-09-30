Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

Caen las acciones en Wall Street, sube el riesgo país y aumenta el dólar oficial

Los dólares financieros muestran altibajos. El MEP se vende a $1.466 y el Contado con Liquidación (CCL) es el más caro del mercado al cotizar $1.505

Por UNO
Una mala jornada para las acciones argentinas

Una mala jornada para las acciones argentinas, que cotizan en dólares, en Wall Steet.

Las acciones de las compañías argentinas que cotizan en dólares en Wall Street caen por cuarta rueda seguida. Este martes registraron pérdidas que promediaron el 2,5%.

YPF, Mercado Libre y el Grupo Galicia registraron una caída del 3%.

Mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una ganancia de 1%, luego de tres jornadas negativas.

El índice de riesgo país que mide la consultora JP Morgan ubicó a la Argentina en 1.142 puntos básicos, una suba de 60 puntos con respecto a la jornada anterior.

dolar blue
Sube el dólar oficial, pero sigue debajo del blue

Sube el dólar oficial, pero sigue debajo del blue

El dólar oficial en alza

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Central, en otras entidades cotiza 15 pesos arriba. El dólar tarjeta o turista, que tiene un recargo del 30%, se ubica en $1.839.

El dólar blue no mostró cambios y se vendía en las cuevas de referencia a $1.435.

Mientras que los dólares financieros muestran altibajos. El MEP se vende a $1.466 y el Contado con Liquidación (CCL) es el más caro del mercado al cotizar $1.505.

Temas relacionados:

Te puede interesar