Caen las acciones en Wall Street, sube el riesgo país y aumenta el dólar oficial

Las acciones de las compañías argentinas que cotizan en dólares en Wall Street caen por cuarta rueda seguida. Este martes registraron pérdidas que promediaron el 2,5%.
YPF, Mercado Libre y el Grupo Galicia registraron una caída del 3%.
Mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una ganancia de 1%, luego de tres jornadas negativas.
El índice de riesgo país que mide la consultora JP Morgan ubicó a la Argentina en 1.142 puntos básicos, una suba de 60 puntos con respecto a la jornada anterior.
El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Central, en otras entidades cotiza 15 pesos arriba. El dólar tarjeta o turista, que tiene un recargo del 30%, se ubica en $1.839.
El dólar blue no mostró cambios y se vendía en las cuevas de referencia a $1.435.
Mientras que los dólares financieros muestran altibajos. El MEP se vende a $1.466 y el Contado con Liquidación (CCL) es el más caro del mercado al cotizar $1.505.