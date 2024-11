Blanqueo de capitales: la primera etapa cerró con gran dispersión de depósitos en Mendoza

También hay una brecha en los montos depositados, que para los referentes del sistema no se percibía a poco de arrancar el régimen en setiembre .

Una referencia clara es uno de los principales bancos privados del país, con una decena de sucursales en la provincia. La entidad abrió 3.000 cuentas para blanquear sumas en dólares desde que se puso en marcha el régimen de sinceramiento, casi un 4% del total país.

El banco suma hasta ahora 82.000 cuentas con depósitos para ese fin, que acumulan un monto significativo: alrededor de U$S 4.550 millones.

Desde el área contable calcularon que, en promedio, hasta ahora los depósitos de empresas en Mendoza superaron U$S89.000 , mientras que entre los individuos llegaron a U$S 59.900.

Depósitos: de individuos a accionistas de empresas

Mientras el Nación aún no procesaba los nuevos datos. Sin embargo, había cerrado setiembre con alrededor de 300 cuentas nuevas abiertas para el blanqueo en Mendoza.

El gerente de uno de los bancos más reconocidos de la plaza mendocina reconoció que "en la última semana se incrementaron las aperturas de cuentas, y en definitiva hubo muchas más en octubre que en setiembre".

Para una sucursal con una cartera de 20 mil clientes, que se hayan depositado diferentes sumas en 40 cuentas especiales abiertas con ese fin no resultó relevante. Sí algunas rasgos de los depositantes.

El banco, que se hizo fuerte en Mendoza como agente financiero de una casa de altos estudios y varios municipios, captó sumas de hasta u$s 80.000 en promedio. En otro, hasta última hora del jueves 31, todavía se habilitaban cuentas de contribuyentes que se decidieron a "sincerar" u$s 100.000, justamente el tope para hacerlo sin pagar impuestos.

"Observamos varios que hicieron depósitos como personas físicas, aún siendo socios o accionistas de empresas. Al no prohibirlo el régimen de sinceramiento, es una ventana que varios aprovecharon", resaltó un ejecutivo en un estricto off the record.

Qué ofrece la mini-prórroga del blanqueo

"Se ofrece a los contribuyentes una oportunidad adicional para regularizar sus activos, la que contempla mayores beneficios" indicaron desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, sobe lo que trae la nueva extensión del blanqueo de capitales hasta el viernes 8 de noviembre.

Si bien el propio ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, había señalado en su cuenta de X que la mini-prórroga obedece a “algunos problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto”, durante la próxima semana habrá algunos "plus" para quienes adhieran.

Hasta entonces, se extiende el plazo para realizar la manifestación de adhesión y pago adelantado obligatorio al Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP) para los bienes regularizados durante esta etapa del blanqueo de capitales.

Al ritmo que crecio en octubre, creo que la expectativa es que siga casi al mismo ritmo (o sea un cuarto de lo que se generó en octubre).

Aunque me genera dudas que en una semana haya muchos indecisos que entren en noviembre que no lo hayan hecho en octubre