Banco Macro amplía su ecosistema digital con la compra del 50% de Banco Sáenz

image Banco Sáenz, históricamente vinculado a la cartera de consumo de cadenas como Frávega, fue adquirido en un 50% por Banco Macro

El cierre de la operación está sujeto a aprobación del Banco Central. En tanto, Banco Sáenz continuará operando como una entidad independiente, por lo que la compra no representa cambios para los clientes de Personal Pay en lo inmediato.

Un nuevo modelo de negocio para Banco Macro

La sociedad entre Banco Macro y Telecom Argentina en Personal Pay, ahora complementada con la nueva adquisición, busca ampliar el ecosistema de servicios financieros.

Jorge Brito, presidente de Banco Macro, comentó: "Con esta operación, Banco Macro ratifica su compromiso con el país, su vocación de crecimiento y su posición de liderazgo en la innovación financiera, impulsando un modelo de negocio que fusiona la seguridad jurídica del sistema bancario con la flexibilidad y el dinamismo de los ecosistemas digitales”.

Por su parte, el CEO de Macro, Juan Parma, ratificó la vocación de ampliar el ecosistema digital. "Esta adquisición complementa muy bien a nuestra reciente asociación en Personal Pay junto a Telecom y representa un gran paso en la construcción de un modelo de negocio sin precedentes, que combina toda la facilidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a más servicios financieros para más argentinos, con el respaldo de un banco líder”, dijo.

Para Martin Heine, CEO de Personal Pay, “seguimos dando pasos en nuestro propósito, este nuevo hito acentúa la combinación de dos ecosistemas únicos en Argentina, el universo techco y la banca. Desde Personal Pay estamos cada vez más cerca de redefinir lo que significa experiencia financiera con soluciones rápidas, seguras y personalizadas.”