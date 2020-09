La ANSES informó que el calendario de pago AUH octubre 2020 inicia el jueves 8 de octubre con el cobro de beneficiarios cuyo DNI termina en 0. La fecha de cobro de la Asignación Universal por Hijo continuará en razón de un día hábil por terminación del DNI por lo que el calendario finalizará el 22 de octubre.

Lo que no confirmó la ANSES al dar a conocer el calendario de pago octubre 2020 es si junto al monto de la asignación pagará o no el IFE, dado que aún no se oficializa el cobro del IFE 4. Lo que sí habrá para los beneficiarios de AUH es Tarjeta Alimentaria. La fecha de carga de saldo en octubre para los que tienen el plástico es el viernes 16 de octubre.

El pago de AUH octubre 2020 coincide con el de SUAF, por el sistema unificado CUNA.

A su vez, jubilados y pensionados con haberes inferiores a la suma mensual de $20.374 también tienen el calendario de pago octubre 2020 de ANSES con inicio el jueves 8 de octubre.

La ANSES determinó que la AUE comenzará su fecha de cobro un día después, el viernes 9 de octubre; al igual que las Asignaciones por Prenatal y Maternidad.

Los primeros en cobrar en el mes, según el calendario de pago octubre 2020 de ANSES son los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), que comienzan con su fecha de cobro el 1 de octubre.

Se puede consultar lugar y fecha de cobro de ANSES en https://www.anses.gob.ar/fecha-de-cobro-beneficio

AUH octubre 2020: calendario de pago

Beneficiarios de AUH cobrarán en octubre el monto de la asignación con el aumento del 7,5% respecto del haber de agosto, como sucedió en septiembre. Es decir que en mano recibirán $2.832. El restante 20% que se retiene cada mes se cobra todo junto a fin de año ante la presentación de la Libreta AUH.

Fecha de cobro:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9

AUH octubre 2020: calendario de pago de ANSES

SUAF octubre 2020

Los trabajadores registrados que cobran salario familiar comparten el calendario de pago con la AUH. El monto del mismo dependerá del Ingreso Familiar. Se puede chequear cuánto cobro por SUAF en octubre en la página de la ANSES.

Fecha de cobro:

AUE octubre 2020

Fecha de cobro:

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 0

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 1

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 2

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 3

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 5

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 6

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 7

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 8

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 9

IFE 4: ¿AUH cobra IFE en octubre?

La ANSES no confirmó el pago del IFE 4 con el calendario de pago de AUH octubre 2020 pero María Fernanda Raverta aseguró que antes del miércoles se conocerá la decisión. De confirmarse el pago del IFE 4, el bono de ANSES de $10.000 se pagaría conforme la fecha de cobro de AUH octubre 2020, que inicia el jueves 8.

A su vez, beneficiarios de AUE tienen fecha de cobro de inicio confirmada para el viernes 9 de octubre.

De cobrar ambos beneficios juntos, un titular de AUH octubre 2020 cobrará $12.832. Además de, si le corresponde, los $4.000 o $6.000 por la Tarjeta Alimentaria.