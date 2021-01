Aseguran que en Mendoza se perdieron 23 mil empleos

"El achicamiento de personal no es para todos pero si una empresa pudiese sanitizarse económicamente, esto permitiría una salida más rápida y no lamentaríamos el quiebre de las organizaciones", indicó sobre un posible panorama en caso de no existir este impedimento y sumó que, actualmente, ya son 850 las empresas que han cerrado sus puertas en Mendoza.

También agregó: "Para los privados no es una solución que cuaje con la realidad y es muy dañina".

"Según los datos de la Superintendencia de Trabajo, se han perdido 23 mil empleos, de una nómina de 245 mil, estamos muy cerca de llegar la 10%", alertó.

Badaloni también apuntó hacia la presión impositiva y la decisión de la Nación de no volver a poner en marcha el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). "No queremos pagar menos salarios, queremos pagar menos impuestos. En un año de pandemia se crearon tres nuevos impuestos. No se trata de un problema de los privados sino de todos los argentinos", aseguró.