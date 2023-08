Argentina pagará al FMI con un préstamo de Qatar para no tocar las reservas del BCRA

Fuentes oficiales indicaron en off the record a Noticias Argentinas que no están dispuestos a poner en juego más reservas del Banco Central de la República Argentina, que según informa la entidad rectora, ascienden a US$24.145 millones.

"Sergio Massa los negoció directamente con el equipo económico de Qatar en el más absoluto hermetismo", dijeron a NA.